Doce compañías del sector salud, entre las 100 firmas más valoradas de España, según Forbes

MADRID, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

Doce compañías del sector salud se encuentran entre las 100 firmas más valoradas de España en 2026, en la primera edición del ranking de la publicación 'Best Reputation', de la revista 'Forbes', en el que también se reconocen a otras 99 empresas que "lideran la reputación corporativa en el país y marcan el estándar del mercado". Caixabank ha sido elegida como la firma más valorada.

Las doce compañías, por orden alfabético, son Asisa, Astrazeneca, Bayer, Grifols, HM Hospitales, Isdin, IVI, Novartis, QuirónSalud, Roche, Rovi y Sanitas.

La elección de todas las compañías que aparecen en el ranking se ha basado en el estudio de 'Impacto Reputacional 2026', elaborado por Enigmia, que ha evaluado el impacto real que las empresas generan en los medios españoles a partir de su capacidad para controlar su mensaje y convertir su presencia informativa en reputación.

En concreto, para este trabajo se han valorado cinco factores: eficiencia reputacional, liderazgo dentro del sector, relevancia relativa respecto a la exposición típica del sector, calidad del mensaje y volumen residual como criterio de equilibrio.

De este modo, el resultado ofrece una visión estructurada del impacto reputacional de las compañías en España durante 2025, identificando a las organizaciones que mejor han gestionado su narrativa pública y han obtenido un rendimiento reputacional superior al esperado para su contexto competitivo.

LISTADO COMPLETO POR ORDEN ALFABÉTICO

De esta forma, la compañía ha capitaneado el ranking de las cien empresas mejor valoradas y en el que también tienen presencia, por orden alfabético, Abanca, Abertis, Accenture, Acciona, Airbnb, Airbus, Allianz, Amazon, American Express, Andbank, Asisa, Astrazeneca, Avoris, Banca March, Bankinter, Bayer, BBVA, Capgemini, Carrefour, CBRE, CEU, Coca-Cola, Colonial, Cosentino, Cushman & Wakefield, Damm, Danone, Deloitte y El Corte Inglés.

Continúan el listado Endesa, Engel & Volkers, Esade, EY, FCC, GAM, Generali, Grifols, Fundación La Caixa, HM Hospitales, HP, Huawei, Ibercaja, Iberdrola, Iberia, IESE, Inditex, Indra, IPG, Isdin, IVI, JTI, KPMG, Kutxabank, Kyndryl, L'oréal, Leroy Merlin, LVMH, Mahou San Miguel, Mango, Mapfre, Masorange, McDonald's, McKinsey y Meliá.

Asimismo han sido reconocidas Mercadona, Microsoft, Minsait, Moeve, Mutua Madrileña, Naturgy, Naturhouse, Netflix, Novartis, NTT Data, Occident, ONCE, Osborne, Philip Morris, Prosegur, Puig, PwC, QuirónSalud, Ranstad, Raventós Codorníu, Reale, Repsol, Roche, Rovi, Sabadell y Samsung.

Completan el ranking Sanitas, Santander, SAP, Securitas Direct, Seidor, Telefónica, Unicaja, Unilever y Veolia.