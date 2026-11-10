Doxiciclina y embarazo: un estudio encuentra una posible relación con la pérdida gestacional

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MADRID, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La doxiciclina es un antibiótico de uso común que se prescribe para tratar diversas infecciones, incluidas las de la piel y las del tracto respiratorio.

El uso de doxiciclina para infecciones del tracto respiratorio o acné durante el inicio del embarazo se asocia con un mayor riesgo de pérdida gestacional, según un estudio de cohortes retrospectivo con comparador activo de la Universidad de Florida (Estados Unidos).

Dado el uso frecuente de doxiciclina por mujeres en edad fértil, estos hallazgos subrayan la importancia de que tanto los médicos como las pacientes evalúen los beneficios y los riesgos al considerar el tratamiento con doxiciclina. Los resultados se publican en 'Annals of Internal Medicine'.

EL ESTUDIO ANALIZA MÁS DE 224.000 EMBARAZOS

Los investigadores analizaron datos de reclamaciones de seguros de bases de datos comerciales y de Medicaid de 218.234 embarazos de mujeres con infecciones del tracto respiratorio y 6.636 embarazos de mujeres con acné para evaluar si el uso de doxiciclina al inicio del embarazo se asociaba con la pérdida del embarazo.

Compararon a las mujeres que recibieron recetas de doxiciclina durante el primer trimestre con mujeres similares que recibieron tratamientos alternativos, como amoxicilina y macrólidos para infecciones del tracto respiratorio y clindamicina tópica para el acné.

En ambas bases de datos de reclamaciones de seguros, se observó un mayor riesgo de pérdida del embarazo entre las mujeres con infecciones del tracto respiratorio que usaron doxiciclina. En pacientes con acné, el riesgo fue mayor en los embarazos con exposición a doxiciclina en la base de datos de reclamaciones comerciales, pero no en la de Medicaid. Los hallazgos proporcionan datos adicionales para fundamentar las recomendaciones clínicas para el tratamiento y la profilaxis posterior a la exposición de infecciones durante el embarazo.