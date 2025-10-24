Donte Group destaca el vínculo entre salud bucodental y osteoarticular en el Congreso Internacional de Pacientes OAFI - DONTE GROUP

MADRID 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

Donte Group ha puesto en valor la estrecha relación entre la salud bucodental y la osteoarticular y ha destacado la importancia de aplicar un enfoque multidisciplinar que integre ambas esferas dentro del concepto de salud integral en el marco del 9º Congreso Internacional de Pacientes OAFI impulsado por la Fundación Internacional de Pacientes con Artrosis y Osteoporosis (OAFI).

Durante el encuentro, celebrado en el Auditorio MGS de Barcelona, la directora médica de Donte Group, Clara Esteban, ha participado en la mesa redonda 'Salud bucodental y su relación con la salud osteoarticular', junto a la reumatóloga y directora del Instituto Poal de Reumatología, Ingrid Möller, y Montse Sans, paciente con osteoporosis y voluntaria de OAFI.

En su intervención, Esteban ha abordado cómo las enfermedades periodontales pueden influir en procesos inflamatorios sistémicos que afectan a huesos y articulaciones, y cómo la prevención odontológica contribuye a mejorar la calidad de vida de las personas con patologías crónicas.

"La osteoporosis puede afectar al maxilar y provocar diversos problemas de salud bucal. La pérdida de dientes, las enfermedades de las encías y una mayor susceptibilidad a las infecciones son problemas comunes en las personas con osteoporosis. Además, la pérdida ósea en la mandíbula puede contribuir a dificultades para masticar y hablar", ha señalado la directora médica de Donte Group.

La sesión, dirigida tanto a pacientes como a profesionales sanitarios, ha servido para concienciar sobre la necesidad de integrar la salud bucodental en la atención global a las personas con artrosis u osteoporosis, fomentando la prevención y la educación sanitaria.

En este sentido, Esteban ha incidido en que las personas que ya han sido diagnosticadas con osteoporosis deben prestar especial atención a su salud oral.

"Cuidar la salud bucodental es también cuidar las articulaciones. Desde la odontología podemos ayudar a prevenir complicaciones y mejorar el bienestar general de los pacientes con enfermedades musculoesqueléticas. Un diagnóstico temprano y un tratamiento adecuado pueden prevenir complicaciones mayores", ha señalado.

SALUD BUCODENTAL AL ALCANCE DE TODOS

En el marco del Congreso, Donte Group, a través de su marca Vitaldent, ha presentado una alianza con OAFI para ofrecer condiciones preferentes en tratamientos odontológicos a los socios y pacientes de la Fundación en las más de 350 clínicas de la red en España.

Según ha informado el grupo, esta colaboración "refuerza el compromiso de Vitaldent con una odontología accesible y de calidad, especialmente dirigida a colectivos que requieren un acompañamiento y seguimiento sanitario continuo". La iniciativa persigue fomentar la prevención y facilitar el acceso a revisiones, además de promover una visión de la salud que sitúe a la persona en el centro.

"Esta alianza refleja nuestra voluntad de acompañar a los pacientes en todas las etapas de su vida, eliminando barreras y garantizando que todos puedan acceder al cuidado bucodental que necesitan", ha afirmado el CEO de Donte Group, Javier Martín.

Según ha señalado la compañía, con su participación en el #OAFICongress25, "reafirma su propósito de hacer accesible la salud bucodental a todo el mundo, especialmente a aquellas que más lo necesitan, impulsando la prevención, la concienciación y la colaboración entre profesionales de distintas áreas médicas, además de continuar con su compromiso de hacer accesible la salud bucodental a todo el mundo".