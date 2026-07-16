El 'doble ataque' contra el cáncer que podría mejorar fármacos ya aprobados

Archivo - Investigadores desarrollan una nueva estrategia para mejorar la eficacia de fármacos contra el cáncer mediante un sistema capaz de atacar varias dianas tumorales. - HRAUN/ ISTOCK - Archivo

Científicos de la Universidad de Washington en San Luis (Estados Unidos) han desarrollado una estrategia experimental que podría mejorar la eficacia de algunos tratamientos contra el cáncer ya aprobados. El método permite que estos fármacos ataquen más de una característica del tumor al mismo tiempo, según un estudio publicado en la revista 'Nature'.

Los medicamentos modernos contra el cáncer, que combinan fármacos antitumorales con proteínas que atacan específicamente las células cancerosas, constituyen una clase de fármacos relativamente nueva, que se administran con frecuencia a pacientes en quienes la quimioterapia convencional no ha dado resultado.

Estos fármacos son precisos, pero solo pueden atacar un tipo de diana en la célula cancerosa a la vez. Esto limita su eficacia contra tumores que contienen múltiples tipos de dianas, lo cual se vuelve más probable a medida que el cáncer progresa o los tumores desarrollan resistencia a las terapias convencionales.

"Hemos demostrado que cuando dos anticuerpos dirigidos contra el cáncer se unen dentro del cuerpo, se acumulan en el tumor de manera más eficaz y mejoran la respuesta al tratamiento", expone Patrícia M. Ribeiro Pereira, profesora asistente de radiología en el Instituto de Radiología Mallinckrodt de WashU Medicine e investigadora del Centro Oncológico Siteman, con sede en el Hospital Barnes-Jewish y WashU Medicine.

"Hay mucho entusiasmo porque hemos demostrado que no es necesario crear una plataforma farmacológica completamente nueva para cada objetivo terapéutico", añade Ribeiro Pereira.

REUTILIZAR ANTICUERPOS PARA MEJORAR LOS TRATAMIENTOS

En los últimos años, los conjugados anticuerpo-fármaco han transformado el tratamiento del cáncer, con 15 fármacos de este tipo aprobados desde 2011 para la leucemia y el cáncer de pulmón, cuello uterino y mama, entre otros.

Estos medicamentos combinan tres componentes, cada uno con una función especializada. Uno es el fármaco citotóxico que destruye las células cancerosas al dirigirse a ellas. Otro es la proteína anticuerpo que se une a receptores exclusivos de las células cancerosas, de modo que el fármaco actúa específicamente dentro de los tumores y no daña el tejido sano. El tercero es una molécula de enlace que conecta los otros dos componentes.

Dado que cada fármaco puede unirse a un único anticuerpo, estos conjugados son altamente específicos y atacan únicamente a las células que contienen los receptores adecuados. Esto los hace muy eficaces en tumores relativamente homogéneos, pero su eficacia a largo plazo contra tumores más complejos con una diversidad de tipos celulares es limitada.

Ribeiro Pereira y su equipo desarrollaron un método para superar estas limitaciones mediante la química clic, una técnica que permite que moléculas conectoras adaptables se unan a diversos compuestos para formar estructuras moleculares intercambiables de forma modular.

Crearon un sistema farmacológico autoensamblable que podía incorporar un segundo anticuerpo si era necesario, duplicando así los tipos de receptores a los que podía unirse en un tumor.

Ambos anticuerpos utilizados en este estudio están aprobados por la FDA para terapias contra el cáncer y actúan sobre receptores que controlan el crecimiento tumoral. Un anticuerpo se une al receptor EGFR; el segundo, al receptor HER2. Otra variante del tratamiento permite que dos tipos diferentes de anticuerpos HER2 se unan a distintas partes del mismo receptor, lo que facilita su acción conjunta y mayor eficacia.

En ratones que modelaban tumores de cáncer de páncreas, estómago o mama que contenían células que expresaban receptores EGFR y otras células que expresaban receptores HER2, el equipo de Ribeiro Pereira administró primero un anticuerpo dirigido contra EGFR o un anticuerpo que se unía a una porción específica del receptor HER2. Todos los anticuerpos habían sido diseñados con la mitad de una molécula especializada de "clic".

Aproximadamente un día después, el equipo administró un segundo tipo de anticuerpo HER2, que se une a una porción diferente de ese receptor, con un conjugado de fármaco que también contenía el anticuerpo complementario. Una vez en el organismo, ambos anticuerpos se unieron selectivamente. Dependiendo del método, el receptor HER2 podía ser atacado con el doble de eficacia, o bien, tanto HER2 como EGRF podían ser atacados simultáneamente. Ambos métodos proporcionaron al tumor un doble ataque con el conjugado anticuerpo-fármaco, lo que hizo que el tratamiento fuera mucho más eficaz que las versiones aprobadas por la FDA.

Las etiquetas radiactivas desarrolladas por los colegas de Ribeiro Pereira en WashU Medicine permitieron al equipo visualizar la cantidad de fármaco que se unía a las células tumorales. Ribeiro Pereira y su equipo descubrieron que las células tumorales absorbían cantidades mucho mayores de los conjugados anticuerpo-fármaco modificados que las típicas de los conjugados anticuerpo-fármaco de los que se derivaban, posiblemente porque la química de clic promueve la agrupación de anticuerpos en la superficie de la célula cancerosa, lo que mejora la internalización celular.

HASTA EL 90% DE LOS ANIMALES SOBREVIVIERON 120 DÍAS

Los tumores tratados con la nueva formulación del fármaco mostraron una supervivencia significativamente mayor: hasta el 90% de los animales sobrevivieron 120 días después del tratamiento en el modelo pancreático, mientras que los animales tratados con conjugados anticuerpo-fármaco estándar sobrevivieron menos de 80 días en promedio. El equipo también logró optimizar la técnica para reducir la acumulación del fármaco en el hígado.

Si bien este estudio probó el fármaco en modelos de cáncer de páncreas, estómago y mama, Ribeiro Pereira insiste en que los conjugados anticuerpo-fármaco modificados tienen el potencial de tratar diversos tipos de tumores y posiblemente muchas otras enfermedades, incluidas algunas que actualmente son muy difíciles de tratar con la medicina convencional.

Las moléculas de enlace utilizadas en este estudio se fabrican en tan solo uno a tres días y permiten una mayor flexibilidad a la hora de crear medicamentos de precisión para cada paciente gracias a la versatilidad de la química click.

"Estamos intentando optimizar esta herramienta para ayudar a que los anticuerpos lleguen a tumores que normalmente son muy difíciles de tratar, como los tumores cerebrales", detalla Ribeiro Pereira.

"Es emocionante, porque el proceso de desarrollo de fármacos no tiene que empezar desde cero: podemos usar medicamentos que ya están aprobados por la FDA, lo que podría ayudar a llevar tratamientos mejorados a la clínica más rápidamente. Al mismo tiempo, el enfoque es lo suficientemente flexible como para adaptarse a nuevas dianas oncológicas a medida que aprendemos más sobre qué impulsa la resistencia al tratamiento".

Información de Europa Press.