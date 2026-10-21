Distribuir la vacuna de la Covid-19 100 días después de secuenciar el virus podría haber salvado 8 millones de vidas

Archivo - Una enfermera vacuna a un hombre contra la gripe y el Covid. A 17 de octubre de 2022, en Sevilla (Andalucía, España). El 17 de octubre es el turno para vacunar contra la gripe y Covid a las personas entre 65 y 79 años, al igual que aquellos entr - María José López - Europa Press - Archivo

MADRID, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Iniciar la distribución mundial de la vacuna contra la Covid-19 100 días después de la secuenciación del virus podría haber salvado más de 8 millones de vidas para finales de 2021, la mayoría en países de ingresos medios-bajos, según datos recopilados en un nuevo informe de políticas del Instituto de Agua, Medio Ambiente y Salud de la Universidad de las Naciones Unidas (UNU-INWEH).

Los autores argumentan que se deberían establecer normas justas para la distribución de vacunas antes de la próxima pandemia, en lugar de negociarlas durante la crisis.

El documento 'Mejores prácticas en la implementación global de la vacunación para reducir la inequidad en salud' , escrito por investigadores de UNU-INWEH, la Universidad de Oxford, el Imperial College de Londres, la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres, el King's College de Londres (todos en Reino Unido), la Universidad de Nagasaki y el Instituto Japonés para la Seguridad Sanitaria de Japón y la Fundación de Salud Pública de la India y el Centro de Enfermedades Hepáticas de Oriente Medio, sostiene que los compromisos internacionales con la equidad en las vacunas aún no han generado los mecanismos operativos necesarios para brindar acceso oportuno en todos los países.

De esta forma, propone un marco de 'equidad por diseño' que vincula el desarrollo de vacunas con la financiación, la adquisición, la fabricación, la asignación, la distribución, la aceptación, el monitoreo de la seguridad y la rendición de cuentas. Para ello, presenta seis recomendaciones como pilares prácticos para cumplir con el Acuerdo sobre Pandemias de la OMS, adoptado en mayo de 2025, y el Reglamento Sanitario Internacional enmendado.

La estimación de 8 millones proviene de un estudio de modelización revisado en la publicación, que parte del supuesto de que las medidas de salud pública siguieron su curso histórico. Un inicio más temprano habría permitido alcanzar una alta cobertura de vacunación antes de la propagación de la variante Delta. El informe deja igualmente claro que la rapidez por sí sola no es suficiente: una inversión paralela en la fabricación de vacunas y en la infraestructura del sistema sanitario podría haber salvado otros 3 millones de vidas.

El informe de políticas, acompañado de una publicación revisada por pares en la revista Expert Review of Vaccines en septiembre de 2026, destaca que las vacunas contra la Covid-19 se introdujeron en todos los países de forma más rápida y equitativa que cualquier vacuna anterior, mientras que los países de bajos ingresos a menudo tuvieron que esperar entre 10 y 30 años para recibir vacunas contra Haemophilus influenzae tipo b (Hib) y el virus del papiloma humano (VPH). Aun así, el acceso siguió siendo muy desigual. A finales de 2021, los países de ingresos altos y medios-altos habían administrado al menos una dosis por persona en promedio, en comparación con una por cada tres personas en los países de ingresos medios-bajos y una por cada 25 personas en los países de bajos ingresos.

Los estudios revisados ??en la publicación estiman que si los países de ingresos bajos y medios-bajos hubieran igualado los ritmos de despliegue de los países de ingresos altos, se podrían haber evitado hasta la mitad de sus muertes por Covid-19 para octubre de 2021, y que una distribución más equitativa del suministro existente podría haber prevenido 1,3 millones de muertes en todo el mundo para finales de 2021. La demora en la protección en entornos con menos recursos también prolongó la transmisión, aumentó el riesgo de aparición de nuevas variantes y ralentizó la recuperación económica, debilitando la seguridad sanitaria y económica transfronteriza.

"Una preparación eficaz ante una pandemia requiere que se acuerden principios claros de asignación antes de que comience la crisis. Cuando el suministro de vacunas es limitado, la distribución debe responder a la evidencia epidemiológica, incluyendo la carga de la enfermedad, el riesgo de resultados graves y la velocidad de transmisión, para que las vacunas lleguen a los lugares donde pueden prevenir el mayor daño", reflexiona el doctor Mahan Ghafari, investigador del programa Wellcome Trust Early Career Research Fellow en la Universidad de Oxford, quien dirigió la investigación. "Pero para millones de personas en los países más pobres, las vacunas llegaron demasiado tarde. La ciencia avanzó a una velocidad récord, mientras que los sistemas de financiación, distribución y entrega de vacunas no lo hicieron. La próxima vez, las reglas sobre quién recibe las vacunas y cuándo deben acordarse antes del brote, en lugar de negociarse en medio del mismo".

Los autores advierten que la manufactura regional no es una solución viable por sí sola, sin una demanda a largo plazo, financiación predecible, convergencia regulatoria y mano de obra cualificada. Asimismo, argumentan que los países que notifican brotes y variantes peligrosas con prontitud deberían recibir apoyo en lugar de ser penalizados, señalando que las medidas punitivas, como las restricciones de viaje, pueden haber desalentado la notificación oportuna durante la pandemia de Covid-19.

"La Covid-19 demostró que quienes afirmaban que el virus nos afectaría a todos por igual estaban equivocados", declara el profesor Kaveh Madani, director de UNU-INWEH y coautor de esta publicación. "Una vez más, vimos cómo una amenaza global compartida puede perjudicar desproporcionadamente a los pobres y a los menos privilegiados. Esta experiencia nos enseñó que no podemos confiar únicamente en la velocidad de la ciencia y la innovación. Antes de que se produzca la próxima emergencia global, debemos fortalecer las bases de la equidad mediante mecanismos globales de cooperación que mejoren eficazmente la financiación, la producción y la distribución, garantizando que las soluciones que salvan vidas lleguen a quienes más las necesitan".

Los autores también abogan por una inversión sostenida en la vigilancia genómica de patógenos, que incluya la secuenciación, el análisis y la capacitación del personal en todos los países, para detectar amenazas emergentes y fundamentar las respuestas de vacunación. Se debe fomentar el intercambio oportuno de datos de alta calidad y representativos geográficamente, reconociendo a quienes contribuyen y garantizando un acceso equitativo a los beneficios, incluidas las vacunas y otras contramedidas, en lugar de aplicar medidas punitivas.

Los países que detectan y notifican precozmente una nueva variante peligrosa hacen un gran servicio al mundo entero, según el equipo de investigación. La equidad en el acceso a las vacunas requiere más que meras declaraciones de intenciones. Este informe propone un marco de equidad desde el diseño que traduce este principio en acciones prácticas en materia de financiación, adquisición, asignación, vigilancia, intercambio de datos y distribución, de modo que estos mecanismos puedan establecerse antes de la próxima emergencia sanitaria, en lugar de improvisarse durante ella.