Distribuir medicación hospitalaria en farmacias reduce un 50% las emisiones de CO2

En el trabajo han participado el Servicio de Farmacia del Hospital del Mar de Barcelona, el equipo de Sostenibilidad ASG del centro y la Unesco Chair in Life Cycle and Climate Change ESCI-UPF - HOSPITAL DEL MAR

BARCELONA, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un estudio ha revelado que distribuir en farmacias de proximidad la medicación hospitalaria de dispensación ambulatoria (MHDA), que incluye tratamientos prescritos por médicos hospitalarios a pacientes no ingresados, reduce casi el 50% en las emisiones de CO2.

En el trabajo, publicado en la revista 'Sustainable Chemistry and Pharmacy', han participado el Servicio de Farmacia del Hospital del Mar de Barcelona, el equipo de Sostenibilidad ASG del centro y la Unesco Chair in Life Cycle and Climate Change ESCI-UPF, informa el Hospital del Mar en un comunicado este miércoles.

Este tipo de distribución de la medicación se puso en marcha en el Hospital del Mar en 2020, como respuesta a la pandemia del Covid-19; y el objetivo es facilitar a los usuarios el acceso en proximidad a su tratamiento, de manera que se reducen los desplazamientos, con el monitoraje del tratamiento farmacológico por parte de los servicios de Farmacia hospitalarios y la implicación de los farmacéuticos.

El estudio ha analizado las emisiones de CO2 de 6.158 pacientes del Hospital del Mar que estaban recibiendo su medicación durante abril de 2023: 1 de cada 4 vivía en la ciudad de Barcelona, el 60% restante en la comarca del Barcelonès y un 2% en otras provincias catalanas; y en total se registraron 74.000 desplazamientos, lo que supone 868 kilómetros recorridos en un año.

Primero se calculó que todos los usuarios continuaban desplazándose al hospital para recoger su medicación --que suponía unas emisioens de unas 97 toneladas de CO2 al año--; después establecieron un modelo híbrido, con una parte que visitaban el hospital y otros que iban a una farmacia comunitaria, y las emisiones cayeron entre un 47% y un 50% --51 toneladas de CO2 al año--.

El estudio destaca la importancia de implantar un modelo descentralizado de distribución de la medicación hospitalaria de dispensación ambulatoria, ya que "usar las farmacias comunitarias reduce de forma drástica el impacto ambiental de los desplazamientos de los usuarios".