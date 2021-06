Disponible en España 'Saxenda' (Novo Nordisk), primer tratamiento contra la obesidad en adolescentes

MADRID, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

Novo Nordisk ha anunciado la disponibilidad en España de 'Saxenda' (liraglutida 3.0 mg), el primer tratamiento contra la obesidad en adolescentes entre los 12 y los 17 años, que se puede indicar bajo supervisión y prescripción médica.

En los últimos 20 años, la prevalencia mundial de las tasas de sobrepeso y obesidad en niños y adolescentes se ha duplicado, pasando de 1 de cada 10 a 1 de cada 5. España es uno de los países europeos en los que estas tasas son mayores, estimándose que más de un 30 por ciento de los adolescentes españoles presenta sobrepeso u obesidad.

"Es alarmante el progresivo aumento de la prevalencia de sobrepeso y obesidad en esta franja de edad. En concreto, en algunas Comunidades Autónomas puede llegar hasta el 40 por ciento. Las causas que probablemente más han influido en este incremento han sido los cambios socio económicos de las últimas décadas. Estos han supuesto la aparición de nuevos modelos familiares, hábitos de alimentación y modelos de vida que facilitan el desarrollo de la obesidad en las nuevas generaciones", ha advertido la doctora Marta Ramón, jefa del Servicio de Endocrinología Pediátrica del Hospital Sant Joan de Déu (Barcelona), durante la presentación del fármaco.

La obesidad es una enfermedad con un alto impacto en la salud relacionada con múltiples factores, incluidos fisiológicos, psicológicos, genéticos, ambientales y socioeconómicos. "La mayoría de adolescentes que tienen obesidad, más del 80 por ciento, son propensos a seguir siéndolo cuando sean adultos, con los riesgos para la salud que conlleva", advierte la doctora Ramón.

"A corto plazo, pueden padecer apnea del sueño, depresión, acoso escolar, falta de movilidad en la práctica deportiva, etc. Y si no se trata y no se consigue normalizar el peso y las comorbilidades asociadas a la obesidad, en la vida adulta conlleva una disminución de la esperanza y calidad de vida", añade al respecto.

Al igual que otras enfermedades de alto impacto en la salud, y como inciden los expertos, la obesidad requiere un tratamiento a largo plazo. "A día de hoy, en España el tratamiento de la obesidad en los adolescentes está basado en el tratamiento cognitivo-conductual, la intervención dietética y el aumento de la actividad física. Pero no es suficiente, hay mucho fracaso, ya que requiere mucho esfuerzo personal y los adolescentes no piensan en el futuro, viven el momento", señala la doctora Ramón.

"Poder combinar las herramientas que ya tenemos con este tratamiento farmacológico, en los casos en los que esté indicado, nos va a permitir obtener mejores resultados. Además, el hecho de que la Agencia Europea del Medicamento autorice por primera vez un tratamiento para la obesidad en esta franja de edad esperamos que contribuya a visibilizar la obesidad como la enfermedad que es", han resaltado desde la compañía.

Liraglutida 3.0 mg ha demostrado mejoras en el índice de masa corporal y en el peso de adolescentes con obesidad. Y lo ha hecho en un ensayo clínico fase 3, aleatorizado, doble ciego, que ha investigado el efecto de liraglutida 3mg comparado con placebo para el control de peso en 251 adolescentes con obesidad y como complemento a un estilo de vida saludable.

En el ensayo, después de 56 semanas de tratamiento, hubo una diferencia en el índice de masa corporal (kg/m2) en el brazo de liraglutida 3.0 mg en el que los adolescentes lograron una reducción del 4,29 por ciento en el IMC, frente al incremento del 0,35 por ciento con placebo.

Además, el 43,3 por ciento de los adolescentes tratados con liraglutida 3.0 mg experimentaron una reducción del 5 por ciento, o más, en el IMC en la semana 56 (comparado con el 18.7 por ciento con placebo) y un 26,1 por ciento tuvo una reducción del 10 por ciento, o más (en comparación con el 8,1 por ciento con placebo).

"Se ha abierto el camino de la innovación terapéutica y con ella unas esperanzadoras expectativas para conseguir mejorar el control de la obesidad y de la calidad de vida también de los adolescentes que la padecen. Así, los medicamentos contra la obesidad serán un factor clave, como parte de un plan de atención personalizado y completo, para ayudarles a perder peso y no recuperarlo", ha destacado el director médico de Novo Nordisk, Francisco Pajuelo.