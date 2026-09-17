Diabetes y riñón: una simple prueba de orina podría ayudar a elegir el tratamiento GLP-1 o SGLT2

Archivo - Mujer diabética madura con sobrepeso irreconocible que se inyecta una jeringa de semaglutida. Medicamento para el tratamiento médico de la obesidad. - DAVID PETRUS IBARS/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un nuevo estudio dirigido por investigadores del Mass General Brigham (Estados Unidos) ha descubierto que los agonistas del GLP-1 y los inhibidores del SGLT2 reducen el riesgo de deterioro renal en pacientes con diabetes que presentaban proteinuria (un signo de daño renal) antes del tratamiento. Sin embargo, los investigadores encontraron escasa evidencia de beneficio renal en pacientes sin proteinuria.

También demostraron que las sulfonilureas, una clase de medicamentos para la diabetes más antigua, provocaron un deterioro más rápido de la función renal en pacientes con diabetes que no presentaban proteinuria. Los resultados se publican en el 'BMJ'.

La diabetes tipo 2 aumenta el riesgo de enfermedad renal crónica, por lo que la prevención de la insuficiencia renal es fundamental en el tratamiento. Los medicamentos más recientes para la diabetes, incluidos los inhibidores del GLP-1 y del SGLT2, pueden reducir el riesgo de enfermedad renal, pero estudios previos incluyeron una gran proporción de pacientes que ya presentaban signos de daño renal, lo que dificulta determinar si los hallazgos son aplicables a pacientes sin daño renal.

UNA SIMPLE PRUEBA DE ORINA PODRÍA AYUDAR A ELEGIR EL TRATAMIENTO

"Nuestro estudio demuestra que debemos adaptar el tratamiento de la diabetes a cada paciente en lugar de aplicar un enfoque estandarizado", apunta el autor principal, el doctor Alexander Turchin, de la División de Endocrinología del Departamento de Medicina del Hospital General de Massachusetts Brigham.

"Una simple prueba de orina podría ayudar a los médicos a determinar si un paciente puede beneficiarse de la protección renal que ofrecen los agonistas del receptor GLP-1 o los inhibidores de SGLT-2, y si las sulfonilureas podrían suponer un riesgo adicional", explica.

Los investigadores analizaron datos de historias clínicas de 75.455 pacientes con diabetes tipo 2 de todo Estados Unidos, incluyendo 13.872 que presentaban proteinuria. Realizaron un seguimiento de los pacientes durante un máximo de cinco años y compararon el riesgo de desarrollar enfermedad renal crónica entre los pacientes a quienes se les recetaron inhibidores del GLP-1 e inhibidores de SGLT2 y aquellos a quienes se les recetaron sulfonilureas o inhibidores de DPP-4. Todos los pacientes presentaban un riesgo cardiovascular moderado y recibían tratamiento con metformina como su principal medicamento para la diabetes.

GLP-1 Y SGLT2, CON MAYOR BENEFICIO EN PACIENTES CON PROTEINURIA

Entre los pacientes con proteinuria, los inhibidores del GLP-1 y del SGLT2 se asociaron con resultados renales sustancialmente mejores en comparación con los inhibidores de la DPP-4, pero no parecieron proporcionar un beneficio renal significativo en pacientes sin proteinuria. Entre los pacientes sin proteinuria al inicio del estudio, el tratamiento con sulfonilureas se asoció con un mayor riesgo de deterioro renal en comparación con los inhibidores de la DPP-4.

Los investigadores afirman que es necesario realizar más investigaciones para identificar terapias que prevengan la enfermedad renal en la gran población de pacientes con diabetes tipo 2 que no presentan proteínas en la orina.

"Estos hallazgos nos permitirán individualizar las opciones de medicación para que beneficien al máximo al paciente que tenemos delante, en lugar de a la hipotética 'persona promedio'", recalca Turchin. "Los pacientes y sus médicos deben analizar cómo equilibrar estos diferentes riesgos y beneficios en sus circunstancias particulares al elegir sus medicamentos para la diabetes tipo 2".