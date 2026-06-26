Descubren que las vesículas de la microbiota agravan la enfermedad hepática y la toxicidad por fármacos

Un equipo multidisciplinar descubre Un equipo multidisciplinar - IBIMA

MÁLAGA 26 Jun. (EUROPA PRESS) - Un equipo multidisciplinar liderado por la investigadora senior Cristina Rodríguez, junto a los investigadores responsables Raúl J. Andrade, Mercedes García y Eduardo García, todos pertenecientes al grupo de Hepatogastroenterología, Farmacología y Terapéutica Clínica Traslacional de Ibima, han publicado un estudio pionero que identifica el papel clave de las vesículas extracelulares de origen bacteriano en la progresión de enfermedades del hígado.

El trabajo, en el que también han participado los investigadores Antonio Ruiz y Marina Herraiz como autores principales, revela cómo estas pequeñas partículas viajan desde el intestino hasta el hígado, pudiendo actuar como motores de inflamación y acumulación de grasa, han indicado desde Ibima en un comunicado.

La investigación, realizada en colaboración con la Unidad de Aparato Digestivo, Endocrinología y Nutrición y Farmacología del Hospital Universitario Virgen de la Victoria, la Facultad de Medicina de la Universidad de Málaga y el Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Raras y de Obesidad y Nutrición (Ciberehd y Ciberobn), se centra en dos patologías de gran impacto: la enfermedad de hígado graso asociada a disfunción metabólica (MASLD) y el daño hepático inducido por fármacos (DILI).

El estudio, publicado en el Journal of Extracellular Vesicles, demuestra que las vesículas extracelulares presentes en las heces (fEVs), secretadas por la microbiota intestinal, son capaces de entrar en el torrente sanguíneo.

Los resultados muestran que los pacientes con Masld y DILI presentan una mayor cantidad de estas vesículas en su sangre en comparación con individuos sanos.

Los investigadores han detallado que "nuestros hallazgos sugieren que estas vesículas no son solo subproductos, sino mensajeros activos que modulan la respuesta inmune y pueden contribuir directamente a la patología hepática".

IMPACTO EN EL HÍGADO GRASO Y LA TOXICIDAD MEDICAMENTOSA

Uno de los descubrimientos más significativos es que las vesículas de pacientes con estadios avanzados de hígado graso (fibrosis significativa) y aquellas de pacientes con daño por fármacos activan genes proinflamatorios y favorecen la acumulación de gotas de lípidos en las células del hígado.

En el caso del daño hepático por fármacos (DILI), el equipo identificó un perfil bacteriano único en estas vesículas, caracterizado por un aumento de géneros como Acinetobacter y Actinobacillus. Lo más relevante es que estas vesículas específicas demostraron potenciar el efecto hepatotóxico de medicamentos comunes, como el diclofenaco, agravando la inflamación y la disfunción mitocondrial.

Este estudio abre nuevas vías para el desarrollo de biomarcadores no invasivos. La composición específica de las vesículas bacterianas podría utilizarse en el futuro como un indicador del riesgo de progresión de la enfermedad hepática o de la susceptibilidad de un paciente a sufrir daños por ciertos fármacos, evitando en algunos casos la necesidad de biopsias hepáticas.

Además, los investigadores señalan que estos resultados facilitan un enfoque novedoso para modificar la microbiota intestinal, con el objetivo de mitigar o prevenir el desarrollo de estas patologías hepáticas.

Por último, han explicado que este trabajo es fruto de la colaboración estrecha entre el Instituto de Investigación Biomédica de Málaga (Ibima Plataforma Bionand), el Hospital Universitario Virgen de la Victoria, dependiente del Servicio Andaluz de Salud (SAS) la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, --clave para la captación del estudio-- la Universidad de Málaga (UMA) y los consorcios nacionales de investigación Ciberehd (Enfermedades Hepáticas y Digestivas) y Ciberobn (Obesidad y Nutrición). Por su parte, la investigación ha contado con financiación del Instituto de Salud Carlos III y fondos europeos Horizon.