Descubren que la metformina modifica los niveles de metales en sangre

MADRID 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La metformina, un fármaco ampliamente utilizado para tratar la diabetes, modifica los niveles de metales en sangre en los seres humanos, lo que supone un paso importante para comprender las múltiples acciones de este medicamento y diseñar otros mejores en el futuro, según sugiere un estudio de la Universidad de Kobe (Japón).

La metformina es el fármaco para la diabetes más recetado en todo el mundo. Además de reducir los niveles de azúcar en sangre, también se sabe que tiene una amplia gama de efectos secundarios beneficiosos, como contra los tumores, las inflamaciones y la aterosclerosis. Sin embargo, aunque se lleva utilizando más de 60 años, su mecanismo de acción aún no está claro, lo que dificulta el desarrollo de medicamentos aún mejores contra estas afecciones.

"Se sabe que los pacientes con diabetes experimentan cambios en los niveles sanguíneos de metales como el cobre, el hierro y el zinc. Además, estudios químicos han descubierto que la metformina tiene la capacidad de unirse a ciertos metales, como el cobre, y estudios recientes han demostrado que es esta capacidad de unión la que podría ser responsable de algunos de los efectos beneficiosos del fármaco. Por lo tanto, queríamos saber si la metformina realmente afecta a los niveles de metales en sangre en los seres humanos, algo que no se había aclarado", ha indicado el endocrinólogo de la Universidad de Kobe Ogawa Wataru.

Para ello, Wataru y su equipo reclutaron a unos 200 pacientes diabéticos del Hospital Universitario de Kobe, la mitad de los cuales tomaban metformina y la otra mitad no, en un estudio para analizar sus niveles séricos de esos metales y diversos indicadores de deficiencia de metales.

En la revista 'BMJ Open Diabetes Research & Care', el equipo de la Universidad de Kobe ha publicado ahora la primera evidencia clínica de la alteración de los niveles de metales en sangre en pacientes que toman metformina. Han demostrado que los pacientes que toman este medicamento tienen niveles significativamente más bajos de cobre y hierro y niveles más altos de zinc.

"Es significativo que hayamos podido demostrar esto en seres humanos. Además, dado que se considera que la disminución de las concentraciones de cobre y hierro y el aumento de la concentración de zinc están asociados con una mejora de la tolerancia a la glucosa y la prevención de complicaciones, estos cambios pueden estar relacionados con la acción de la metformina", ha afirmado Wataru.

EL OBJETIVO PASAR POR DESARROLLAR NUEVOS FÁRMACOS PARA LA DIABETES

Recientemente, Japón ha aprobado el uso de imeglimin, un nuevo fármaco para la diabetes que es un derivado de la metformina, pero que no debería ser capaz de unirse a los metales de la misma manera que su precursor. "Se cree que el imeglimin tiene un método de acción diferente, y ya estamos realizando estudios para comparar los efectos de ambos fármacos", ha añadido afirma Wataru.

Sin embargo, no se trata solo de comprender los fármacos actuales. "Necesitamos tanto ensayos clínicos como experimentos con animales para determinar la relación causal entre la acción del fármaco y sus efectos. Si estos estudios avanzan, podrían conducir al desarrollo de nuevos fármacos para la diabetes y sus complicaciones, ajustando adecuadamente las concentraciones de metales en el organismo", ha explicado.

Esta investigación fue financiada por la Sociedad Japonesa para la Promoción de la Ciencia y la Fundación Manpei Suzuki para la Diabetes. Se llevó a cabo en colaboración con un investigador de la Clínica Kagayaki de Diabetes y Endocrinología Sannomiya.