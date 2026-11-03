Desarrollan una plataforma que fabrica vesículas extracelulares acorde a requisitos farmacéuticos

Dos científicos en un laboratorio - BST

BARCELONA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un estudio liderado por investigadores del Institut de Recerca Germans Trias i Pujol (IGTP) y el Banc de Sang i Teixits ha desarrollado y validado una plataforma de fabricación de vesículas extracelulares compatible con los requisitos de calidad farmacéutica, un paso "clave" para avanzar hacia su aplicación clínica.

Las vesículas extracelulares son pequeñas partículas liberadas por las células que transportan moléculas capaces de transmitir información biológica y modular respuestas celulares como la inflamación, las cuales despiertan un interés "creciente" en medicina regenerativa por su potencial terapéutico, informa el IGTP en un comunicado.

Apuntan que trasladar estas aproximaciones del laboratorio a la práctica clínica requiere de procesos de fabricación estandarizados, reproducibles y compatibles con los requisitos de calidad farmacéutica.

El estudio, publicado en la revista 'iScience', presenta una plataforma para fabricar vesículas extracelulares derivadas de células mesenquimales del cordón umbilical que integra un sistema de cultivo en biorreactor y dos técnicas consecutivas de concentración y purificación, en condiciones de cultivo químicamente definidas y libres de componentes de origen animal.

Los resultados establecen una base para seguir avanzando hacia la posible aplicación clínica de estos productos y, entre las aplicaciones potenciales se encuentra la medicina regenerativa y, en particular, el desarrollo de nuevas estrategias terapéuticas para enfermedades cardiovasculares.