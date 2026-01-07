Desarrollan una estrategia química disruptiva para sintetizar fármacos de forma más sostenible y económica

El investigador Fabio Juliá, primero por la derecha, junto a su grupo de la UMU - UMU

MURCIA, 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

El grupo de investigación del Departamento de Química Inorgánica de la Universidad de Murcia (UMU), liderado por el profesor Fabio Juliá, ha desarrollado una estrategia química disruptiva basada en el uso de hierro para generar reacciones químicas más sostenibles y económicas para el desarrollo de nuevos fármacos, agroquímicos y materiales electrónicos.

La revista Science publicó el pasado 1 de enero un artículo con los detalles de este hallazgo, que reside en la creación de herramientas más eficientes para unir átomos y moléculas, un proceso esencial para formar estructuras complejas como los medicamentos, ya que, hasta ahora, estas reacciones dependían de catalizadores basados en metales preciosos y escasos, como el paladio.

Ante este reto, Juliá ha logrado utilizar el hierro, un elemento abundante y de bajo coste, para hacer posibles estos procesos químicos que anteriormente eran inviables con este metal, según informaron fuentes de la Universidad de Murcia en un comunicado.

La clave de esta estrategia es el uso de la luz visible, que permite convertir la energía lumínica en energía química para acceder a comportamientos moleculares que hasta el momento permanecían inexplorados.

El proyecto ha contado con el respaldo de financiación pública regional y nacional, destacando la Starting Grant del Consejo Europeo de Investigación (ERC), dotada con 1,5 millones de euros.