Desarrollan un compuesto psicodélico sin los efectos alucinógenos

MADRID, 12 May. (EUROPA PRESS) -

Las drogas psicodélicas se han mostrado prometedoras para el tratamiento de trastornos neuropsiquiátricos como la depresión y el trastorno de estrés postraumático. Sin embargo, debido a sus efectos secundarios alucinatorios, algunos investigadores están tratando de identificar fármacos que puedan ofrecer los beneficios de los psicodélicos sin causar alucinaciones.

Los investigadores informan en la revista 'Cell' de que han identificado uno de estos fármacos mediante el desarrollo de un sensor fluorescente codificado genéticamente, llamado 'psychLight', que puede detectar el potencial alucinógeno indicando cuándo un compuesto activa el receptor de serotonina 2A.

"Los inhibidores de la recaptación de serotonina se utilizan desde hace tiempo para tratar la depresión, pero no sabemos mucho sobre su mecanismo. Es como una caja negra --afirma el autor principal, Lin Tian, profesor asociado del Departamento de Bioquímica y Medicina Molecular de la Facultad de Medicina de la Universidad de California--. Este sensor nos permite obtener imágenes de la dinámica de la serotonina en tiempo real cuando los animales aprenden o están estresados y visualizar la interacción entre el compuesto de interés y el receptor en tiempo real".

El laboratorio de Tian unió fuerzas con el laboratorio de David E. Olson, profesor asistente del Departamento de Química de la UC Davis, cuyo laboratorio se centra en el descubrimiento de fármacos. "Este trabajo fue un esfuerzo de colaboración excepcional", explica Olson, coautor del estudio.

"Mi laboratorio está realmente interesado en el receptor 2A de la serotonina, que es el objetivo tanto de las drogas psicodélicas como de los antipsicóticos clásicos --añade--. El laboratorio de Lin es líder en el desarrollo de sensores para neuromoduladores como la serotonina. Tenía mucho sentido que abordáramos juntos este problema".

Los expertos creen que una de las ventajas del uso de drogas psicodélicas frente a los fármacos existentes es que parecen promover la plasticidad neuronal, es decir, permitir que el cerebro se reconecte a sí mismo.

Si se demuestra su eficacia, este enfoque podría conducir a un fármaco que funcione con una sola dosis o un pequeño número de ellas, en lugar de tener que tomarlo indefinidamente. Pero algo que los investigadores no saben es si los pacientes podrían obtener todos los beneficios de la plasticidad neuronal sin someterse a la parte del "viaje psicodélico" del tratamiento.

En el artículo los investigadores informan de que utilizaron psychLight para identificar un compuesto llamado AAZ-A-154, una molécula no estudiada previamente que tiene el potencial de actuar sobre las vías beneficiosas del cerebro sin efectos alucinógenos. "Uno de los problemas de las terapias psicodélicas es que requieren una estrecha orientación y supervisión de un equipo médico --afirma Olson--. Un fármaco que no cause alucinaciones podría tomarse en casa".

El receptor de serotonina 2A, también conocido como 5-HT2AR, pertenece a una clase de receptores llamados receptores acoplados a proteínas G (GPCR).

"Más de un tercio de todos los fármacos aprobados por la FDA se dirigen a los GPCR, por lo que esta tecnología de sensores tiene amplias implicaciones para el desarrollo de fármacos", señala Tian.

"Los mecanismos especiales de financiación de la Iniciativa BRAIN de los Institutos Nacionales de Salud nos permitieron adoptar un enfoque arriesgado y radical para desarrollar esta tecnología, que podría abrir la puerta al descubrimiento de mejores fármacos sin efectos secundarios y al estudio de la señalización neuroquímica en el cerebro", resalta.