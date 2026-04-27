La demanda de productos para combatir la alergia crece un 8% en las farmacias en el último año, según Cofares

Archivo - Imagen de recurso de un hombre con alergia. - REALPEOPLEGROUP/ ISTOCK - Archivo

MADRID 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

La demanda acumulada de los productos para combatir la alergia estacional en las farmacias comunitarias ha crecido un 8 por ciento en el último año, según el Observatorio de Tendencias de Cofares, que registra un incremento en las ventas coincidiendo con la llegada anticipada de la primavera.

El Observatorio señala que, si bien cada año se observa un claro patrón estacional, con repuntes en abril y mayo, meses en los que tradicionalmente se alcanzan las mayores concentraciones de polen, en este 2026 se ha registrado un volumen de ventas "bastante elevado" ya desde el mes de marzo, situándose muy por encima de los niveles de los dos años previos. Así, en marzo se registraron más de 18 millones de ventas de productos antihistamínicos de Cofares a las farmacias.

La cooperativa explica que la temporada de alergia se ha adelantado este año como consecuencia de un invierno de intensas lluvias, que se suma al aumento de las temperaturas y a los altos niveles de contaminación. Esto no sólo ha acelerado la aparición de la alergia estacional, sino que también ha intensificado sus síntomas. Por tanto, la población afectada se enfrenta a un cambio de estación complicado, marcado por una carga alérgica más severa de lo habitual.

Los antihistamínicos tópicos -medicamentos en forma de cremas, geles o emulsiones para aliviar los síntomas alérgicos- han experimentado un crecimiento del 20 por ciento en el último año, a pesar de representar sólo el 10 por ciento de los productos de este segmento demandados por las farmacias.

A estos le siguen los productos de higiene nasal y ocular, que ganan sistemáticamente peso, con un crecimiento del 9 por ciento en 2026 y récord de demanda en el mes de marzo. Además, los antihistamínicos orales y parenterales, que representan el 41 por ciento de los productos, han aumentado un 8 por ciento.

Por su parte, la demanda de corticoides intranasales se mantiene en niveles similares a los del pasado año. Y una pequeña proporción de la demanda corresponde a los antagonistas de leucotrienos y los extractos alergénicos.

Respecto a la distribución geográfica, la Comunidad de Madrid lidera el 'ranking' nacional, representando el 29 por ciento -un 10 por ciento más que en 2025- de la demanda total de productos para hacer frente a la alergia. En este contexto, los expertos apuntan que las gramíneas están superando los niveles habituales en zonas como la capital, lo que podría explicar este aumento. Tras esta región, se sitúan Cataluña, con un 14 por ciento (+8%), y la Comunidad Valenciana con un 13 por ciento (+4%).