¿Debo continuar los anticoagulantes tras un primer trombo? Harvard revela riesgos y beneficios

MADRID, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

Prolongar el tratamiento con anticoagulantes tras un primer coágulo sanguíneo reduce significativamente el riesgo de recurrencias, aunque aumenta la probabilidad de hemorragias graves. Los trombos son coágulos de sangre que se forman dentro de un vaso sanguíneo, bloqueando el flujo normal de sangre.

Pueden aparecer en venas o arterias y, si se desprenden, pueden causar complicaciones graves como embolias pulmonares, accidentes cerebrovasculares o ataques cardíacos.

DURACIÓN ÓPTIMA DEL TRATAMIENTO SEGÚN GUÍAS CLÍNICAS

Un estudio de Facultad de Medicina de Harvard (Estados Unidos) publicado por 'The BMJ' concluye que prolongar el tratamiento con anticoagulantes más allá del período inicial de al menos 90 días después de un primer coágulo sanguíneo está relacionado con tasas más bajas de desarrollo de nuevos coágulos en comparación con la interrupción del tratamiento.

El tratamiento prolongado también se asoció con mayores tasas de hemorragia grave (un efecto secundario común de los medicamentos anticoagulantes), pero los autores afirman que el uso continuado da como resultado un "beneficio clínico neto" general.

Las guías recomiendan tratamiento anticoagulante durante al menos 3 a 6 meses para pacientes con tromboembolismo venoso (TEV) y tratamiento prolongado si el TEV no tiene una causa subyacente evidente. Sin embargo, la evidencia sobre la duración óptima del tratamiento es limitada y el riesgo de hemorragia a largo plazo no está claro.

Para abordar este problema, los investigadores recurrieron a información de dos bases de datos nacionales de reclamaciones de Estados Unidos de 30.554 pacientes (edad promedio 74 años; 57% mujeres) que tomaban medicamentos anticoagulantes para un primer TEV no provocado (sin causa subyacente obvia ni factores de riesgo reversibles) durante al menos 90 días.

MÉTODO DE ESTUDIO: EMULACIÓN DE ENSAYO OBJETIVO

Utilizando una técnica llamada emulación de ensayo objetivo, que aplica los principios de diseño de los ensayos aleatorios a los datos observacionales, compararon las tasas de ingreso hospitalario por TEV recurrente y hemorragia mayor en pacientes que continuaron y suspendieron el tratamiento.

La duración media del tratamiento fue de 357 días en el grupo que continuó y de 105 días en el grupo que lo interrumpió. También se tuvieron en cuenta otros factores, como las afecciones preexistentes y el uso de medicamentos.

Después de una anticoagulación inicial de al menos 90 días, en comparación con los pacientes que interrumpieron el tratamiento, aquellos que continuaron el tratamiento tuvieron tasas notablemente más bajas (81%) de TEV recurrente (equivalente a 26 eventos menos por 1000 personas-año) y tasas de mortalidad más bajas (26%), pero tasas más altas de hemorragia mayor (75%).

La continuación del tratamiento también se asoció con un mayor beneficio clínico neto (una medida combinada de tromboembolismo venoso recurrente y hemorragia mayor) independientemente de la duración del tratamiento, beneficio que persistió entre quienes usaron medicamentos anticoagulantes durante al menos tres años después del tromboembolismo venoso.

LIMITACIONES Y POSIBLES SESGOS DEL ESTUDIO

Los autores reconocen algunas limitaciones. Por ejemplo, los datos carecían de información sobre el uso de medicamentos sin receta, el nivel socioeconómico, los resultados de las pruebas de laboratorio y las razones para interrumpir los medicamentos anticoagulantes, lo que puede haber introducido sesgos.

Sin embargo, afirman que se trata de un estudio amplio que utilizó métodos analíticos rigurosos y que los resultados son consistentes con estudios previos sobre este tema, lo que "debería ayudar a fundamentar las decisiones sobre la continuación del tratamiento, que debe individualizarse para cada paciente con una TEV no provocada".

Si bien este estudio proporciona a los médicos y pacientes información valiosa sobre la eficacia y seguridad del tratamiento anticoagulante oral a largo plazo, las preferencias de los pacientes son clave para sopesar los beneficios y los riesgos del tratamiento indefinido, afirman investigadores de Canadá en un editorial relacionado.

Señalan que aún persiste cierta incertidumbre y afirman que la investigación adicional para identificar mejor a los pacientes que pueden beneficiarse de la continuación del tratamiento anticoagulante oral después de un primer episodio de tromboembolismo venoso no provocado "ayudará a los médicos a asesorar y apoyar a los pacientes que se enfrentan a la perspectiva de un tratamiento anticoagulante indefinido".