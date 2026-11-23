Archivo - Imagen de recurso de un páncreas. - ISTOCK. - Archivo

MADRID 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La combinación del fármaco daraxonrasib y quimioterapia ha logrado reducir significativamente el tamaño de los tumores en pacientes con cáncer de páncreas metastásico, según los resultados de un ensayo clínico de fase I/II que apuntan también a un control de la enfermedad alentador y duradero.

Los datos del ensayo 'RMC-GI-102', presentados en el 38.º Simposio EORTC-NCI-AACR sobre Dianas Moleculares y Terapéutica del Cáncer, celebrado en Barcelona, muestran resultados prometedores en pacientes que aún no habían recibido tratamiento para la enfermedad metastásica.

"En la mayoría de los pacientes con cáncer de páncreas metastásico que no han recibido tratamiento, la quimioterapia sigue siendo la base terapéutica. Aunque puede reducir moderadamente el tamaño de los tumores y ayudar a algunos pacientes, el cáncer suele desarrollar resistencia y vuelve a crecer", ha señalado Wungki Park, oncólogo médico especializado en tumores gastrointestinales del Memorial Sloan Kettering Cancer Center de Nueva York (Estados Unidos).

En el ensayo, financiado por Revolution Medicines, los pacientes recibieron 200 mg de daraxonrasib por vía oral una vez al día y dos fármacos de quimioterapia (gemcitabina y nab-paclitaxel) por vía intravenosa los días 1 y 15 de cada ciclo. La dosis de gemcitabina fue de 1.000 miligramos por metro cuadrado de superficie corporal (1.000 mg/m2) y la de nab-paclitaxel, de 125 mg/m2.

A fecha de 28 de septiembre de 2026, 61 pacientes participantes en el estudio habían recibido la combinación de fármaco con quimioterapia. La mediana de seguimiento era de 18,3 meses, con un intervalo de 13,1 a 23,7 meses. Los tumores se redujeron o desaparecieron en el 60,7 por ciento de los pacientes (tasa de respuesta objetiva).

Por su parte, en el 8,2 por ciento se registró una respuesta completa, es decir, los tumores dejaron de ser detectables, y en el 90,2 por ciento los tumores dejaron de crecer (tasa de control de la enfermedad). La mediana de tiempo hasta que los tumores reaparecieron o volvieron a crecer fue de 12,8 meses (supervivencia libre de progresión mediana).

Más del 90 por ciento de los cánceres de páncreas presentan una mutación del gen RAS que impulsa su crecimiento. RAS actúa como un interruptor molecular que indica a las células cuándo deben crecer. En este contexto, daraxonrasib está diseñado para bloquear una proteína activa llamada RAS (ON) e interferir en las señales de las que dependen las células del cáncer de páncreas para sobrevivir.

"LOS RESULTADOS DEBEN INTERPRETARSE CON CAUTELA"

Por su parte, los efectos secundarios adversos más frecuentes fueron erupción cutánea, diarrea, cansancio y otros asociados a la quimioterapia, como la citopenia (disminución de algunos tipos de células sanguíneas). Todos se controlaron adecuadamente con intervenciones médicas habituales. La interrupción del tratamiento por efectos secundarios relacionados con daraxonrasib fue poco frecuente: se produjo en solo el 5 por ciento de los pacientes.

"Estos resultados, más maduros, son especialmente alentadores porque ahora observamos no solo una reducción considerable de los tumores, incluidas respuestas completas, sino también un control duradero de la enfermedad. La mediana de supervivencia libre de progresión supera un año, casi el doble de la descrita históricamente con quimioterapia estándar. Además, la tasa de supervivencia global a los 12 meses, del 76,6 por ciento, aporta más información sobre la persistencia del beneficio clínico", ha destacado Park.

No obstante, Park ha señalado que se necesita mayor investigación: "Se trata de un estudio en fase inicial y sus resultados deben interpretarse con cautela, porque no se comparó a estos pacientes con otros que recibieran únicamente quimioterapia. El siguiente paso es determinar si estos prometedores resultados iniciales se traducen en mejores resultados en un ensayo clínico aleatorizado de mayor tamaño. Esa es precisamente la cuestión que aborda el ensayo internacional de fase III 'RASolute-303', que evalúa daraxonrasib tanto en monoterapia como combinado con gemcitabina y nab-paclitaxel, frente a la quimioterapia sola".