Crean un fármaco que se 'pega' a los tumores para destruirlos sin dañar tejidos sanos

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MADRID, 18 May. (EUROPA PRESS) -

Los medicamentos están diseñados para tratar los tejidos enfermos sin dañar los sanos, a menudo uniendo el fármaco a una sustancia que lo guía directamente hacia su objetivo. Sin embargo, los fármacos también necesitan tiempo para actuar, lo que significa que deben permanecer cerca de los tejidos enfermos el tiempo suficiente.

POR QUÉ LOS FÁRMACOS ANTICANCERÍGENOS 'SE ESCAPAN' DE LOS TUMORES

Científicos de la Universidad de California en San Francisco (Estados Unidos) han desarrollado un transportador de fármacos que se ancla físicamente a las membranas de las células cancerosas, mejorando la retención del fármaco y, por lo tanto, su eficacia en ensayos con animales. Los resultados se recogen en 'ACS Central Science'.

Este nuevo trabajo, según el investigador Michael Evans de la Universidad de California en San Francisco, expone una tecnología que debería maximizar la administración del fármaco al tumor, preservando al mismo tiempo los tejidos sanos, lo que resultaría en terapias más seguras y eficaces.

"La retención de fármacos dentro de los tumores es una dimensión del desarrollo de fármacos que a menudo se pasa por alto, pero que influye enormemente en la ventana terapéutica y los resultados", agrega Evans. Añade que los enfoques que administran terapias contra el cáncer a los tumores, pero que carecen de mecanismos específicos para garantizar su retención, suelen perder eficacia a los pocos días de la administración del fármaco.

En investigaciones previas, Evans y sus colaboradores diseñaron sistemas de administración de fármacos denominados péptidos de interacción restringida (RIP, por sus siglas en inglés). Los RIP cambian de forma al ser procesados ??por enzimas asociadas a enfermedades, lo que permite que los péptidos se incrusten en las membranas celulares. Esto une eficazmente el fármaco a la célula, favoreciendo su absorción y mejorando la eficacia del tratamiento.

En el nuevo estudio, los investigadores diseñaron RIP para interactuar con la proteína de activación de fibroblastos, una enzima proteolítica frecuente en tumores sólidos. Los estudios de imagen mostraron que una RIP marcada con fluorescencia era rápidamente absorbida por las células cancerosas en cultivo.

Posteriormente, unieron un fármaco anticancerígeno (monometil auristatina E) a la RIP y descubrieron que la combinación fármaco-péptido era tan eficaz para eliminar células cancerosas en cultivo como el fármaco solo. Al inyectarse en ratones con cánceres humanos, la combinación se dirigió selectivamente al tejido tumoral, reduciendo los tumores de forma más eficaz y con menos efectos secundarios que el fármaco sin modificar.

DIAGNOSTICAR Y TRATAR CON LA MISMA MOLÉCULA

La sustitución del fármaco anticancerígeno unido al RIP por isótopos radiactivos de cobre, comúnmente utilizados en imagenología nuclear y radioterapia, mostró resultados similares a los de la combinación fármaco-RIP en ratones para la localización y reducción de tumores. Esto abre la puerta al diagnóstico y tratamiento de enfermedades con la misma molécula. Los investigadores prevén iniciar estudios clínicos de imagenología de fase 1 de la combinación RIP-cobre en pacientes con cáncer a finales de 2026, en colaboración con una empresa que desarrolla RIP como agentes terapéuticos.

"Esta tecnología debería maximizar la administración del fármaco al tumor, preservando al mismo tiempo los tejidos sanos, lo que daría como resultado terapias más seguras y eficaces", concluye Evans.

Los autores agradecen la financiación recibida de la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada para la Salud, el Departamento de Energía de los Estados Unidos, los Institutos Nacionales de Salud, el Instituto Benioff para la Investigación del Cáncer de Próstata de la Universidad de California en San Francisco y el Weill Cancer Hub West.

Algunos de los autores del estudio son cofundadores de TheraPaint, Inc., una empresa derivada de la Universidad de California en San Francisco que desarrolla radiofármacos para el teranóstico del cáncer.