Córdoba estrena la primera red de farmacias cardio y neuro protegidas de España con desfibriladores

El estreno en Córdoba de la red de farmacias Cardio y Neuro Protegidas de España, con la que se ayudará a prevenir y detectar precozmente enfermedades cardiovasculares o episodios como un ictus o un infarto, ofreciendo una respuesta rápida. - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

Córdoba ya cuenta con la primera red de farmacias Cardio y Neuro Protegidas de España, con la que se ayudará a prevenir y detectar precozmente enfermedades cardiovasculares o episodios como un ictus o un infarto, ofreciendo una respuesta rápida ante este tipo de emergencias sanitarias y contribuyendo a salvar vidas, gracias al uso de desfibriladores en numerosas farmacias de la capital y a la formación especializada de sus farmacéuticos.

El alcalde, José María Bellido, y el presidente del Colegio de Farmacéuticos de Córdoba, Rafael Casaño, han celebrado este martes el estreno de este proyecto, denominado 'Córdoba Ciudad Saludable: Farmacias Cardio y Neuro Protegidas', con un acto de entrega simbólica de un desfibrilador a una oficina de farmacia, concretamente la farmacia Vega Rosas, situada en la calle Santa María de Trassierra número 41.

Se trata de un proyecto impulsado por el Colegio de Farmacéuticos y el Ayuntamiento, en el que también participa la Delegación Territorial de Sanidad de la Junta, y cuyo objetivo principal es atender a la población cordobesa ante estas urgencias sanitarias reduciendo los tiempos de primera actuación ante una parada cardiorrespiratoria o un accidente cerebrovascular, mediante la implantación de Desfibriladores Externos Automatizados (DEA) en las farmacias y la formación especializada de sus farmacéuticos.

Al acto de entrega del desfibrilador también han asistido la delegada territorial de Sanidad, María Jesús Botella; la segunda teniente alcalde y delegada de Salud y Consumo del Ayuntamiento, Cintia Bustos, y Javier Fonseca, médico del Distrito Sanitario Córdoba y Guadalquivir y responsable de la formación en el proyecto.

El presidente del Colegio de Farmacéuticos ha subrayado que "se estrena este ambicioso proyecto que va a contribuir al beneficio de la salud de los pacientes y de toda la población de la capital, de modo que Córdoba sea la primera ciudad de España en contar con una red de farmacias cardio y neuro protegidas, y, en consecuencia, en la primera ciudad cardio y neuro protegida del país". "Y lo hacemos con la entrega simbólica de este desfibrilador en esta farmacia, al que hay que sumar otros desfibriladores iguales en otras 45 farmacias y en el Colegio, cubriendo así la totalidad de la geografía de Córdoba capital", ha aseverado.

"Con esta iniciativa las farmacias de Córdoba se transforman en espacios cardio y neuro protegidos, de manera que serán capaces a partir de ahora de ayudar o actuar en las fases iniciales de un infarto o un ictus, algo que es muy importante para disminuir el riesgo de muerte o de secuelas incapacitantes en las personas, y todo ello con el objetivo claro de salvar vidas y aumentar la supervivencia de los pacientes", ha valorado.

Según ha expuesto, "esta realidad se sustenta en la condición del farmacéutico como profesional sanitario más cercano y accesible para los ciudadanos, y en la capilaridad de las farmacias comunitarias, presentes en todos los barrios de Córdoba, que, en muchos casos, prestan un servicio 24 horas, 365 días del año".

"La participación de las farmacias ante este tipo de emergencias, por tanto, resulta clave, puesto que además cuentan con profesionales cualificados que han sido formados específicamente en esta materia para realizar esas primeras actuaciones de respuesta y alertar a los servicios de emergencias", ha afirmado Casaño, quien ha agradecido el apoyo, la implicación y la sensibilidad del alcalde y el Ayuntamiento.

"UNA CIUDAD MÁS SEGURA"

Por su parte, el regidor ha destacado que "hoy Córdoba es una ciudad más segura para sus ciudadanos. Quiero agradecer la colaboración del Colegio de Farmacéuticos que, desde el primer momento, se interesó y apostó por un proyecto ambicioso cuyo principal objetivo no es otro que salvar vidas y responder de manera rápida y eficaz ante cualquier emergencia".

"Desde el Ayuntamiento valoramos y agradecemos esta disposición que, desde hoy, comienza a ser una realidad en casi medio centenar de farmacias de la ciudad", ha apuntado el primer edil, quien también ha recordado que la inversión municipal en el proyecto asciende a 45.000 euros. "Una inversión para salvar vidas", ha dicho el alcalde, quien ha reivindicado el papel de los profesionales de las farmacias como "primera línea de atención sanitaria".

Y Javier Fonseca, médico del Distrito Sanitario Córdoba y Guadalquivir y responsable de la formación de los farmacéuticos en el proyecto, ha señalado que "los profesionales farmacéuticos se han formado en reanimación cardiopulmonar (RCP) a través de un curso impartido por profesionales del Distrito Sanitario Córdoba y Guadalquivir y el 061 de Córdoba, que pertenecen la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia de Andalucía (SEMG Andalucía) cuyo objetivo ha sido el reconocimiento de situaciones de parada cardiorrespiratoria y cómo actuar ante ellas mediante la llamada a los servicios de emergencias y el comienzo de las maniobras de resucitación cardiopulmonar y empleo del desfibrilador.

Además, los profesionales de las farmacias comunitarias de la provincia se han formado, a través de otro curso, en el reconocimiento de un ictus, en alertar al 061, y en cómo actuar mientras se espera al servicio de urgencias. Con ello, la población de Córdoba tiene a su disposición profesionales sanitarios debidamente formados en procesos tiempo dependientes como son la parada cardiorrespiratoria y el ictus.

PROTOCOLO SOBRE ICTUS EN LAS FARMACIAS DE LA PROVINCIA

En el proyecto participan un total de 46 farmacias y más de 500 farmacéuticos de Córdoba, que junto a la propia sede del Colegio de Farmacéuticos cuentan con desfibriladores DEA adquiridos con la colaboración del Consistorio. Estas farmacias han sido seleccionadas en colaboración con la Delegación Territorial de Salud, bajo el criterio de que cubran todos los barrios de la ciudad, dando prioridad a las farmacias de horario ampliado para así atender a la población el máximo de horas, logrando así que todas las zonas de la capital dispongan un espacio cardio y neuro protegido.

Además de la incorporación de los desfibriladores, el proyecto ha incluido otra parte importante como ha sido la formación especializada de los farmacéuticos en los últimos meses en diferentes aspectos como reanimación cardiopulmonar (RCP), manejo de los desfibriladores, detección de ictus y paradas cardio respiratorias y acciones de Soporte Vital Básico (SVB). De este modo, se les ha dotado de los conocimientos y herramientas necesarias para que puedan adoptar las principales medidas para actuar ante este tipo de incidencias y prevenir fallecimientos.

El proyecto, no obstante, no se limita sólo a la capital cordobesa, dado que gracias al trabajo conjunto entre el Colegio de Farmacéuticos de Córdoba y la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia, se ha creado un protocolo específico de actuación ante la sospecha de ictus en la oficina de farmacia.

Este protocolo, único en su ámbito, ha permitido que las farmacias dispongan de un procedimiento homogéneo para la detección precoz de pacientes con síntomas compatibles con un ictus, sepan cómo actuar desde el primer momento y activen de forma inmediata la coordinación con el 061, contribuyendo así a reducir el tiempo de respuesta, un factor determinante para el pronóstico del paciente.

De este modo, las 46 oficinas de farmacia seleccionadas en la capital y el Colegio son espacios Cardio y Neuro Protegidos, mientras que la totalidad de las restantes farmacias de Córdoba capital y provincia forman parte de la Red de Farmacias Neuro protegidas. Todas ellas contarán con un distintivo visible en su fachada o puerta de acceso que las identificará como espacios sanitarios preparados para actuar ante una sospecha de ictus y, en el caso de las 46 farmacias dotadas de DEA, también ante una parada cardiorrespiratoria.