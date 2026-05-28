Archivo - Convocadas las Becas Gilead-AEEH para hallar colangitis biliar primaria y diagnosticar y asociar al SNS pacientes de VHD - ERANICLE/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 28 May. (EUROPA PRESS) -

La compañía farmacéutica Gilead y la Asociación Española para el Estudio del Hígado (AEEH) han anunciado la apertura de la convocatoria de sus IX 'Becas Gilead-AEEH', que están "destinadas a proyectos para la identificación de pacientes de colangitis biliar primaria (CBP)" y para el diagnóstico y vinculación al Sistema Nacional de Salud (SNS) de personas con el virus de la hepatitis delta (VHD).

Según han expuesto desde la organización de estas ayudas, esta nueva edición se abrirá oficialmente el 1 de junio "y contará con una dotación total de 390.000 euros". "Del total, 270.000 euros se destinarán a proyectos relacionados con CBP y 120.000 euros a iniciativas centradas en VHD", han explicado, tras lo que han indicado que en las ocho ediciones anteriores, esta colaboración "ha permitido la financiación de 90 proyectos con un importe total de más de 2,4 millones de euros en 13 comunidades autónomas".

A través de esta nueva convocatoria, "reafirmamos nuestro compromiso con los pacientes que conviven con enfermedades hepáticas", ha afirmado la Exec. Director, Medical Affairs de Gilead en España y Portugal, Marisa Álvarez, quien ha destacado que el "objetivo" es "impulsar proyectos orientados a optimizar el diagnóstico, mejorar la atención clínica y generar conocimiento que permita avanzar hacia un abordaje más efectivo de estas patologías".

Para ello, y según han apuntado las entidades impulsoras de esta iniciativa, "la principal novedad de esta edición es la incorporación de ayudas específicas para proyectos relacionados con CBP, una enfermedad hepática autoinmune crónica considerada infradiagnosticada y que, hasta hace relativamente poco tiempo, contaba con opciones terapéuticas limitadas".

MEJOR CARACTERIZACIÓN Y SEGUIMIENTO CLÍNICO

"A través de esta nueva línea de ayudas, Gilead y la AEEH buscan impulsar estrategias que permitan mejorar la identificación de pacientes, optimizar los procesos diagnósticos y avanzar hacia una mejor caracterización y seguimiento clínico de la enfermedad", han incidido, al tiempo que han expuesto que se mantiene la "apuesta" por "proyectos orientados a reducir el infradiagnóstico de la VHD".

Al respecto de esta última enfermedad, han manifestado que está considerada "la hepatitis viral más grave y agresiva". Ante ello, abogan por "iniciativas centradas en automatización diagnóstica, diagnóstico reflejo y mejora de la vinculación de los pacientes al sistema sanitario".

La organización de estas becas, que ha señalado que "el plazo para la presentación de propuestas se cerrará el 15 de septiembre", el cual es "improrrogable", ha informado de que "la AEEH será la encargada de evaluar y seleccionar los proyectos". Estos deberán registrarse en un espacio habilitado específicamente para ello.

IMPULSAR EL CONOCIMIENTO

Así, "se pone una vez más de manifiesto el firme compromiso de la AEEH y de Gilead en su esfuerzo conjunto de impulsar el conocimiento y avanzar en la mejora de la salud hepática", ha destacado el presidente de la primera de estas entidades, el doctor Rafael Bañares, quien ha agregado que esta edición "está encaminada a la detección de casos de hepatitis D, optimizar su cuidado y abordaje y facilitar el acceso al tratamiento, en sintonía con los objetivos prioritarios del Plan Nacional de Salud Hepática".

Además, ha puesto de relieve el protagonismo adquirido en la misma por la CBP, que es "una enfermedad hepática minoritaria que, sin duda, requiere de mayor investigación y del conocimiento preciso de nuevas alternativas terapéuticas que mejoren la calidad de vida de estos pacientes".

"Desde la AEEH, nos sentimos muy orgullosos de seguir apoyando esta valiosa iniciativa de Gilead, un programa que se ha convertido en un motor esencial para la innovación y para el avance en salud hepática en España", ha señalado, tras lo que ha indicado que "representa un ejemplo claro de cómo la cooperación estrecha entre instituciones puede convertir los resultados de la investigación en beneficios reales para la población".

Ahondando en las bases de estas ayudas, las mismas reflejan que "estarán dirigidas a entidades sin ánimo de lucro, institutos de investigación sanitaria, universidades y organismos públicos de investigación en el ámbito de las ciencias de la salud". "Los proyectos seleccionados podrán recibir hasta 30.000 euros cada uno y deberán desarrollarse en centros asistenciales sanitarios españoles en un plazo máximo de 24 meses", concretan.