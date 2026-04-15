Constituida la Alianza de la Industria Farmacéutica como espacio de diálogo permanente en política de medicamentos

Alianza de la Industria Farmacéutica. - MINISTERIO DE SANIDAD

MADRID 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Alianza de la Industria Farmacéutica ha celebrado este miércoles su primera reunión, que ha servido para constituir este órgano orientado a actuar como espacio de diálogo permanente y coordinación entre ministerios y agentes públicos y privados implicados en política farmacéutica.

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha presidido la constitución de la Alianza, que tiene su origen en la Estrategia de la Industria Farmacéutica 2024-2028, aprobada por el Consejo de Ministros en diciembre de 2024, con el objetivo de fortalecer el sector, garantizar un acceso equitativo a los medicamentos, fomentar la innovación y asegurar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud (SNS) y la autonomía estratégica.

En este marco, el Ministerio de Sanidad ha explicado que la Alianza facilitará una interlocución estable entre Administración, comunidades autónomas, representantes del sector farmacéutico, profesionales sanitarios y organizaciones de pacientes, aportando una visión integral para avanzar hacia decisiones más informadas, coherentes y alineadas con las necesidades del conjunto del sistema sanitario en lo que respecta a política farmacéutica.

De este modo, dará respuesta a la necesidad de afrontar de manera conjunta retos como la incorporación de la innovación terapéutica, la sostenibilidad financiera o la equidad en el acceso a los medicamentos. Para ello, impulsará el intercambio de conocimiento, la identificación de prioridades compartidas y el desarrollo de propuestas que contribuyan a mejorar la calidad y eficiencia de las decisiones públicas.

Asimismo, este nuevo espacio permitirá reforzar la transparencia en los procesos de toma de decisiones, promoviendo criterios claros, evaluables y compartidos entre los distintos actores, y favoreciendo una mayor confianza en el funcionamiento del sistema.

El desarrollo de la Alianza ha estado impulsado por un grupo de trabajo interministerial y se ha consolidado tras un proceso de diálogo institucional que ha incluido encuentros de alto nivel con los principales representantes de la industria. Se alinea con otras políticas estratégicas, como el PERTE para la Salud de Vanguardia.

El Ministerio de Sanidad ha destacado que la constitución de la Alianza permite al departamento avanzar en su "compromiso" con un modelo de gobernanza más abierto, participativo y orientado a resultados, que permita fortalecer la cohesión del SNS y garantizar una respuesta eficaz ante los desafíos presentes y futuros en materia farmacéutica.