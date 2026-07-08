Cómo conservar correctamente los medicamentos ante las altas temperaturas

Medicamentos - MICOF

VALÈNCIA, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Muy Ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valencia (Micof) ha recordado este miércoles a la población la importancia de conservar adecuadamente los medicamentos para garantizar su calidad, seguridad y eficacia en los días de altas temperaturas, ya que pueden afectar a determinados tratamientos, especialmente cuando la exposición al calor se mantiene durante varios días o cuando los fármacos no se almacenan siguiendo las condiciones indicadas por el laboratorio.

La organización colegial ha insistido en un comunicado en que la correcta conservación de los medicamentos es fundamental para mantener su actividad farmacológica. Por ello, deben guardarse en un lugar fresco, seco y protegido de la luz, preferiblemente dentro de su embalaje original, donde se incluye información esencial sobre sus condiciones de conservación. Además, se recomienda evitar espacios expuestos a cambios bruscos de temperatura o humedad, como la cocina, el baño, el coche o zonas cercanas a ventanas y fuentes de calor.

En el caso de los medicamentos termolábiles, como determinadas vacunas, insulinas, algunos colirios o ciertos antibióticos, deben conservarse en nevera, entre 2ºC y 8ºC. Estos medicamentos son "especialmente sensibles" a temperaturas superiores a 8ºC y una conservación inadecuada "puede favorecer su deterioro y comprometer sus propiedades", ha alertado.

Para su transporte, especialmente durante desplazamientos o viajes, se aconseja utilizar neveras portátiles o contenedores isotérmicos con acumuladores de frío, "evitando siempre el contacto directo del medicamento con el hielo o los acumuladores para prevenir su congelación".

El Colegio también recuerda que algunos medicamentos indican en su envase que no deben conservarse a temperaturas superiores a 25ºC o 30ºC. En estos casos, deben mantenerse en el lugar más fresco de la vivienda y evitar exposiciones prolongadas al calor. Por su parte, los medicamentos que no incluyen una mención específica de conservación pueden mantenerse a temperatura ambiente, aunque tampoco "deben dejarse al sol ni en lugares donde se alcancen temperaturas elevadas".

Asimismo, algunas formas farmacéuticas, como cremas, pomadas, óvulos, supositorios o jarabes, pueden ser más sensibles al calor. Si se observan cambios en el aspecto, color, olor, textura o consistencia del medicamento, no debe utilizarse sin consultar previamente con un profesional sanitario.

ATENCIÓN A GRUPOS DE RIESGO

Además de afectar a la conservación, el calor puede influir en la respuesta del organismo a determinados tratamientos. Las personas mayores, pacientes crónicos, personas polimedicadas, niños, embarazadas, personas trabajadoras al aire libre y deportistas deben extremar las precauciones.

Algunos medicamentos, como diuréticos, antihipertensivos, antidepresivos, antipsicóticos o determinados antiinflamatorios, pueden favorecer la deshidratación, alterar la regulación de la temperatura corporal o agravar los efectos de las altas temperaturas.

Por este motivo, el Micof recomienda no modificar ni suspender ningún tratamiento por cuenta propia y acudir a la farmacia ante cualquier duda.

Estas recomendaciones se enmarcan en la campaña 'Contra el calor, tu farmacia la mejor aliada', impulsada por el Consell Valencià de Col·legis de Farmacèutics, integrado por los Colegios Oficiales de Farmacéuticos de Alicante, Castellón y Valencia.