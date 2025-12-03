El Consejo de la UE insta a primar la seguridad del suministro sobre el precio al adquirir medicamentos esenciales

Archivo - Imagen de recurso medicamentos. - IGORISS/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de la Unión Europea ha adoptado su posicionamiento sobre la Ley de Medicamentos Críticos y ha incluido la obligación de que los criterios de resiliencia prevalezcan sobre el precio al adquirir medicamentos esenciales, con el objetivo de garantizar que estas decisiones prioricen la seguridad del suministro frente al coste.

"Hoy hemos dado un paso importante para asegurarnos de que los pacientes europeos tengan acceso a los medicamentos que necesitan. El Reglamento de Medicamentos Críticos aumentará la disponibilidad de medicamentos esenciales, reducirá la escasez y favorecerá el desarrollo de una cadena de suministro más resiliente para los medicamentos críticos en toda Europa", ha destacado la ministra del Interior y de Sanidad de Dinamarca, Sophie Lohde.

La Ley de Medicamentos Críticos impulsada por la Comisión Europea busca hacer frente a los actuales problemas de seguridad del suministro de medicamentos esenciales, como antibióticos, insulina y analgésicos, en la Unión Europea. Para ello, introduce nuevas normas que incentiven la diversificación de las cadenas de suministro, promuevan modelos de contratación colaborativa y creen incenstivos para impulsar la fabricación farmacéutica en los países de la UE.

Tras la propuesta de reglamento que presentó la Comisión el pasado 11 de marzo, el Consejo de la Unión Europea ha elaborado su posicionamiento al respecto, que introduce cambios principalmente en materia de adquisición de medicamentos críticos y principios activos y que han ratificado los Estados miembro este martes.

En su posicionamiento, el Consejo de la Unión Europea establece el requisito de que la Comisión Europea publique orientaciones que ayuden a los países a determinar si un medicamento crítico o un principio activo se fabrica en la UE.

Además, insta a facilitar el intercambio de información sobre las reservas de medicamentos para afrontar casos de emergencia, lo que pretende mejorar la transparencia. También refuerza la claridad jurídica y la coherencia del Reglamento mediante la armonización de la terminología con la de la Directiva sobre Contratación Pública.

Junto a esto incluye cambios para racionalizar las disposiciones sobre contratación colaborativa y reduce de nueve a seis el número mínimo de Estados miembros necesario para presentar a la Comisión una solicitud conjunta de adquisición colaborativa de medicamentos.

El siguiente paso hacia la Ley de Medicamentos Críticos deberá darlo el Parlamento Europeo, que tendrá que adoptar su posición. Tras esto, ambas instituciones entablarán negociaciones para llegar a un acuerdo sobre el texto definitivo.