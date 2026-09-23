El Consejo General de Farmacéuticos reivindica el papel de la farmacia ante los retos sanitarios

Imagen de la jornada. - CONSEJO GENERAL DE FARMACÉUTICOS

MADRID, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos de España (CGCOF), Jesús Aguilar, ha reivindicado el conocimiento, la cercanía y la capacidad asistencial de los farmacéuticos para hacer frente a los desafíos sanitarios, y ha puesto en valor su contribución al sistema sanitario.

"Porque hablar de fortalecer la salud es hablar de prevención, de seguimiento de los tratamientos, de atención a los pacientes y, también, de sostenibilidad del sistema sanitario. Y en todos estos ámbitos, la farmacia tiene un papel fundamental. La farmacia aporta y tiene mucho más que aportar", ha manifestado Aguilar durante la inauguración de la jornada del Día Mundial Farmacéutico 2026, celebrada por el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos en Madrid.

En este línea, Aguilar se ha mostrado convencido de que en el futuro la farmacia seguirá estando "al lado de los pacientes" y contribuyendo a "mejorar los resultados en salud". "Así como ayudando a dar respuesta a los grandes retos sanitarios y sociales que tenemos por delante", ha agregado.

Asimismo, Aguilar ha presentado el libro 'El Valor de la Farmacia: una perspectiva social y sanitaria', en el que han participado más de 60 autores entre autoridades políticas y sanitarias.

"Se trata de una obra que nace con un objetivo muy sencillo, mostrar desde miradas diversas la aportación que la farmacia realiza cada día a nuestro sistema sanitario y a nuestra sociedad. Y hemos querido hacerlo de una forma muy especial, dando la palabra a quienes conocen de primera mano esa contribución", ha afirmado.

Tras ello, el director general de Cartera Común de Servicios del SNS y Farmacia, César Hernández, ha resaltado la "proximidad y confianza" que transmiten las oficinas de farmacia comunitarias. "Un valor al que tenemos que sacar provecho", ha añadido.

"Lo que mas me llama la atención de las oficinas de farmacia es ver cómo, en situaciones muy dramáticas, se encuentra un punto de contacto con los ciudadanos, algo que deber ser utilizado para dar mayor conciencia a nuestro sistema sanitario", ha manifestado Hernández.

El director general de Cartera Común de Servicios del SNS y Farmacia ha destacado la transformación digital que se está desarrollando en las oficinas de farmacia, al tiempo que ha indicado que la ley del medicamento "vertebra todas las acciones del medicamento que suceden desde el Ministerio hasta la oficinas de farmacia".

"Tenemos una oportunidad de intentar que la ley del medicamento encaje durante la tramitación parlamentaria. Sería bueno que nos pusiéramos de acuerdo y la sacáramos adelante, porque es una pieza necesaria", ha finalizado.

"NO HAY OTRA RED ASISTENCIAL IGUAL"

Durante la jornada se ha celebrado la mesa 'Visión institucional del valor sanitario y social de la Farmacia', en la que el exministro de Sanidad José Manuel Miñones ha asegurado que en España no existe otra red de atención sanitaria que cuente con 22.000 puntos.

En la misma línea, el exministro de Sanidad Alfonso Alonso ha destacado la "enorme capilaridad" de las oficinas de farmacia en España. "Hemos decidido que la farmacia es un servicio más que un negocio. Ese es el enfoque que le hemos dado y la lucha permanente que existe. Hay que apoyar el papel asistencial del farmacéutico para que esto continúe de esta manera, pero debe ser reforzado", ha señalado Alonso.

Por su parte, el exsecretario general de Sanidad y Consumo José Javier Castrodeza se ha mostrado convencido de la necesidad de integrar a los farmacéuticos en las estructuras de decisión de las políticas de salud. "Tenemos que integrar al farmacéutico desde el inicio en los planteamientos de salud", ha recalcado.

Por último, en la mesa 'La Farmacia vista por los agentes del sector sanitario', el presidente de la Organización Médica Colegial (OMC), Tomás Cobo, ha pedido "olvidarse de lo simplista" y evitar confrontaciones entre los distintos profesionales sanitarios. Para ello, ha abogado por el trabajo y la comunicación en común.

Asimismo, la presidenta de Farmaindustria, Fina Lladós, ha defendido la necesidad de "preservar la presencia y cercanía de la farmacia y dedicar tiempo y atención a los pacientes en un mundo cada vez más acelerado". Además, ha subrayado la importancia de prepararse para incorporar nuevas innovaciones y conseguir que puedan aplicarse de forma sencilla y efectiva para el paciente.

Lladós también ha destacado el valor de analizar los datos para mejorar la atención sanitaria y comprender mejor los comportamientos de la población en asuntos como la adherencia a los tratamientos.