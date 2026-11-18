La eurodiputada Dolors Monserrat, con miembros del Comité Directivo del CGCOF. - CGCOF

MADRID 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La tesorera del Consejo General de Colegios Farmacéuticos, Rita de la Plaza, ha presentado ante la Asamblea General de la Agrupación Farmacéutica de la Unión Europea (PGEU) los resultados positivos del Programa de Farmacia Comunitaria Rural que se desarrolla en La Rioja.

En concreto, el programa se está llevando a cabo en municipios de menos de 1.000 habitantes de La Rioja. Un proyecto cuyo objetivo es la implantación de servicios farmacéuticos remunerados en farmacias rurales para mejorar la atención sanitaria, social y asistencial en estas zonas; combatir la despoblación, y fomentar la viabilidad económica las farmacias.

Este proyecto nació con la firma en 2023 del protocolo para la creación del 'Programa de Farmacia Comunitaria Rural', que suscribió el Consejo General de Farmacéuticos con la vicepresidencia tercera del Gobierno y los ministerios de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Sanidad y Derechos Sociales y Agenda 2030.

Según explican desde el Consejo General, la iniciativa, impulsada junto a la Consejería de Salud y Políticas Sociales y el Colegio Oficial de Farmacéuticos de La Rioja, ha demostrado el impacto positivo de los servicios profesionales farmacéuticos en la mejora de la salud y la calidad de vida de las personas que residen en el medio rural.

Así, la intervención de los farmacéuticos ha logrado mejorar un 20,9 por ciento la adherencia terapéutica y aumentar en 12,5 puntos el control de los problemas de salud de los pacientes. Resultados que han avalado la extensión del proyecto a más municipios en una segunda fase.

Para finalizar, Rita de la Plaza ha querido destacar el reconocimiento que está teniendo este programa desde todos los ámbitos, entre otros "la región europea de la Organización Mundial de la Salud que ha seleccionado el Programa de Farmacia Rural de La Rioja como uno de ocho estudios de caso para su informe sobre optimización de personal sanitario, que se espera vea la luz en 2027".

"No podemos abandonar a los millones de españoles que viven en el medio rural y privarles de servicios sanitarios básicos. En este sentido la farmacia rural es una infraestructura sanitaria esencial", ha concluido.

RECONOCIMIENTO DE FARMACIAS COMO INFRAESTRUCTURA SANITARIA ESENCIAL

Por su parte, la Agrupación Farmacéutica de la Unión Europea (PGEU) ha aprobado en su Asamblea General, celebrada en Bruselas (Bélgica), un posicionamiento en el que solicita que se reconozca a las farmacias comunitarias como infraestructuras sanitarias esenciales que contribuyen a la cohesión territorial.

El documento aprobado por la PGEU alerta de que la atención sanitaria en Europa se está reduciendo en muchas zonas por la falta de personal y el cierre de servicios locales.

El posicionamiento cita entre sus fuentes el estudio 'La aportación de valor del modelo de farmacia español a la cohesión territorial y al reto demográfico', publicado por el Consejo General y elaborado por Analistas Financieros Internacionales (AFI) en 2023, que concluyó que la farmacia rural es un activo sanitario que contribuye a fijar población y favorece el empleo.

Así, los datos reflejaron que las farmacias rurales producen en estos núcleos un impacto económico de 1.600 millones de euros anuales y aportan 23.600 empleos a jornada completa. Además, por cada euro que generan, el conjunto de la economía se beneficia en 4,30 euros, y por cada empleo crean otros 3,26.

Por todo ello, desde PGEU instan a los responsables políticos de Europa a proteger y reconocer a las farmacias comunitarias como infraestructura sanitaria esencial, introducir mecanismos de apoyo, integrarlas en la Atención Primaria y preparación ante emergencias, promover una sanidad digital que preserve a la asistencia presencial a los pacientes e incorporar a estos establecimientos sanitarios en las políticas de políticas de cohesión y financiación.

CONFERENCIA EN EL PARLAMENTO EUROPEO

Coincidiendo con la celebración de la Asamblea General, la PGEU también ha organizado en el Parlamento Europeo la conferencia 'Farmacéuticos comunitarios: el rostro humano de la salud digital'. En la primera mesa del encuentro se ha profundizado en el activo que representan las farmacias como infraestructuras sanitarias locales esenciales.

La eurodiputada y vicepresidenta del Partido Popular Europeo, Dolors Monserrat, ha reivindicado el papel estratégico de las farmacias comunitarias como pilares del Estado del Bienestar y reclamó más apoyo para los farmacéuticos rurales para garantizar el acceso a la asistencia sanitaria y contribuir a la lucha contra la despoblación.

En segundo lugar, se ha debatido en torno al papel de la farmacia comunitaria en el marco del Espacio Europeo de Datos Sanitarios. Para la directora general del Departamento de Política Regional y Urbana de la Comisión Europea (DG REGIO), Themis Christophidou, "los farmacéuticos a menudo son el primer lugar al que acuden las personas para pedir consejo sobre sus problemas de salud o medicación, como hemos escuchado hoy. En muchos pueblos y aldeas, los farmacéuticos se encuentran entre los últimos servicios que permanecen. esto otorga a las farmacias comunitarias un papel especial en el tejido territorial de Europa".