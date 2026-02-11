El Consejo General de Farmacéuticos insta a profesionales y pacientes a notificar reacciones adversas de medicamentos

Archivo - Farmacia. - ISTOCK - Archivo

MADRID 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Vocalía Nacional de Oficina de Farmacia del Consejo General de Colegios Farmacéuticos ha impulsado, con la colaboración de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), una campaña para fomentar que profesionales y pacientes notifiquen las reacciones adversas que se experimenten tras el consumo de medicamentos.

"Una reacción adversa es una respuesta inesperada y nociva que aparece cuando tomas un medicamento o recibes un tratamiento. Pueden aparecer incluso cuando se toma el medicamento en las condiciones autorizadas para su uso", explica el Consejo General de Farmacéuticos en la infografía que ha dirigido a la población general con motivo de la campaña.

La entidad ha puesto en valor el papel "clave" del farmacéutico, por su cercanía con el paciente y su accesibilidad, en el seguimiento de la seguridad de los medicamentos, no solo a través de la notificación de sospechas de reacciones adversas sino también acompañando a los pacientes en esa notificación e informándoles de su importancia.

Como parte de la campaña, el Consejo General celebró el pasado mes de junio un 'webinar' dirigido a farmacéuticos para actualizar conocimientos y promover la notificación de reacciones adversas. El curso fue impartido por Araceli Núñez, de la Unidad de Identificación de Riesgos de la División de Farmacoepidemiología y Farmacovigilancia del Departamento de Medicamentos de Uso Humano de la AEMPS, y por la vocal de la Oficina de Farmacia del Colegio Oficial de Farmacéuticos de A Coruña, Silvia Represa Veiga.

La vocal nacional de Oficina de Farmacia, Piedad García, quien presentó el 'webinar', ha destacado la importancia de la farmacovigilancia, teniendo en cuenta que las reacciones adversas a medicamentos suponen una de las principales causas de visitas a Urgencias y, en muchas ocasiones, de ingresos hospitalarios.

Junto a esto, ha añadido la obligación de los farmacéuticos de notificar las reacciones adversas de los medicamentos autorizados, incluso de aquellos que se hayan utilizado en condiciones diferentes a las aprobadas. "La Farmacovigilancia es un servicio profesional farmacéutico asistencial (SPFA) que nos ayuda a evaluar y mejorar los resultados de los medicamentos en cuestiones de salud", ha destacado.

Según la base de datos de Farmacovigilancia Española, Datos de Reacciones Adversas (FEDRA), en 2025 se notificaron 29.346 casos de sospechas de reacciones adversas de medicamentos o acontecimientos adversos ocurridos después de la vacunación. Respecto al tipo de sospechas, de las 535.072 registradas en FEDRA desde 1990, las más comunes son fiebre, cefalea, mareos, diarrea, prurito y náuseas.

INFOGRAFÍAS PARA FARMACÉUTICOS Y PACIENTES

En el marco de la campaña, el Consejo General de Colegios Farmacéuticos ha publicado una infografía dirigida a farmacéuticos en la que se exponen los objetivos de la farmacovigilancia y cómo se pueden identificar las reacciones adversas provocadas por los medicamentos.

Así, un paciente puede comentar al farmacéutico que ha experimentado uno o varios síntomas desde que inició un nuevo tratamiento, o puede que, durante el mismo, registre valores anormales de parámetros clínicos, como la temperatura, la presión arterial o el peso, y de valores bioquímicos, como la glucemia.

Aunque todas las reacciones adversas se deben notificar, la infografía destaca aquellas en las que se debe poner especial atención, como las relacionadas con un medicamento nuevo; si no está descrita en la información del medicamento; si es grave, aunque la reacción sea conocida; si ha ocurrido en poblaciones más vulnerables, como en niños, y si se trata de una malformación congénita.

En la infografía para pacientes, se informa sobre qué es una reacción adversa causada por un medicamento, por qué se producen y cómo debe actuar el paciente si nota algún cambio en la salud tras la toma de la medicación.

Sobre este último punto, se aconseja que, ante la sospecha de estar sufriendo una reacción adversa, el paciente hable con su médico o con el farmacéutico, puesto que pueden aconsejarle qué hacer con el tratamiento y notificar la sospecha a las autoridades. También puede hacerlo directamente el paciente a través de la web 'www.notificaRAM.es'.