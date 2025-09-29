El Consejo General de Farmacéuticos estrena una nueva temporada de vídeoconsejos sobre medicamentos veterinarios

MADRID 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consejo General de Colegios de Farmacéuticos de España ha estrenado una nueva temporada de vídeoconsejos en el canal de YouTube 'Farmacia y mascotas', creado en 2021 junto a Medicina Televisión, para ofrecer información práctica y rigurosa sobre uso racional de medicamentos veterinarios.

Según ha explicado el Consejo, estos vídeoconsejos parten de la visión del profesional farmacéutico y la perspectiva de la farmacia comunitaria, como establecimiento sanitario autorizado para la dispensación de los medicamentos para mascotas. El primer vídeoconsejo ya está disponible en el canal.

En esta nueva etapa, los farmacéuticos mantienen la colaboración con Bidafarma y publicarán un total de 12 vídeoconsejos con una periodidad mensual. Estos materiales comenzarán abordando conceptos básicos sobre medicamentos y mascotas para profundizar a continuación en medidas de precaución, cómo desparatizar a los animales o cuándo administrar complementos alimenticios.

La vocal nacional de Oficina de Farmacia del Consejo General Piedad García, experta que protagoniza el primero de los vídeos, ha hecho hincapié en que "la información que se aporta en este canal es rigurosa, contrastada y avalada científicamente" y ha recordado que "el farmacéutico, como profesional sanitario cercano y experto del medicamento, está capacitado para resolver cualquier duda que los dueños de mascotas tengan sobre los medicamentos veterinarios".

En esta línea, el consejero de Medicina Televisión, José Manuel Fernández Muñiz, ha destacado la importancia de prestar a los animales de compañía los cuidados sanitarios adecuados, con la colaboración de los diferentes profesionales sanitarios desde sus respectivas competencias.

"En Bidafarma disponemos de un amplio vademécum de medicamentos veterinarios, lo que nos permite garantizar su calidad, eficacia y seguridad. Además, trabajamos para asegurar el suministro adecuado a las oficinas de farmacia. De este modo, los tutores de animales de compañía pueden adquirirlos en su farmacia habitual con todas las garantías", ha señalado, por su parte, la directora técnica y responsable de la División de Medicamento Veterinario en Bidafarma, Lydia Adarve Fernandez.