El Consejo General de Farmacéuticos destaca el "potencial" de la red de farmacias para prevenir y controlar ITS

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MADRID 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consejo General de Colegios Farmacéuticos ha destacado este lunes el trabajo que está desarrollando con el Ministerio de Sanidad para aprovechar el "potencial sanitario" de la red de farmacias en beneficio de la "prevención y el control" de las infecciones de trasmisión sexual (ITS).

Así lo ha señalado tras la presentación por parte de la ministra de Sanidad, Mónica García, de la Hoja de Ruta 2026-2030 para frenar el incremento de las ITS en España, que incluye entre sus medidas "más de nueve millones de euros" destinados a "financiar preservativos para jóvenes de entre 16 y 22 años", una acción que se implementará en 2027, con la colaboración del Consejo General de Colegios Farmacéuticos.

"Desde que se anunció el interés del Ministerio por avanzar en esta línea, el Consejo General de Farmacéuticos ofreció la máxima colaboración", han señalado desde esta institución para poner en valor, tras ello, la "larga experiencia" de la red de 22.000 farmacias y más de 56.000 farmacéuticos.

Según ha afirmado el Consejo, las oficinas de farmacia "han contribuido a mejorar la accesibilidad a los preservativos a los colectivos diana, entre ellos los jóvenes", un acceso que va "acompañado del consejo sanitario del farmacéutico en la dispensación".

"En esta línea, estamos trabajando con el Ministerio de Sanidad para aprovechar este potencial sanitario y ponerlo al servicio de la prevención y el control de las ITS en farmacias", ha enfatizado.