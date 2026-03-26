El Consejo General de Farmacéuticos defiende la separación entre prescripción y dispensación de fármacos veterinarios

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MADRID, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consejo General de Colegios Farmacéuticos, Jesús Aguilar, ha reclamado en el Congreso de los Diputados el cumplimiento estricto de la ley que establece la separación entre la prescripción y la dispensación de medicamentos veterinarios, a su juicio, esta división garantiza la independencia profesional frente a intereses comerciales y protege la salud animal con las mismas garantías que se aplican en el ámbito de la salud humana

"Una separación de funciones que es garantía de independencia profesional y de protección de la salud de los animales y las personas frente a intereses económicos. Esta separación no es un formalismo, es un pilar básico del ordenamiento jurídico que garantiza que quien decide el tratamiento lo hace sólo y exclusivamente en función del criterio científico y clínico, no de un beneficio económico o de una disponibilidad limitada de medicamentos", ha manifestado Aguilar.

Durante su comparecencia este miércoles en el Congreso, en el seno de la Subcomisión relativa al estudio de la situación del sector veterinario en el Estado español, Aguilar ha explicado que en los últimos meses algunos colectivos han cuestionado el Real Decreto 666/2023: "Una norma concebida para reforzar la seguridad y el control en la prescripción y dispensación de antibióticos veterinarios, en línea con la estrategia nacional y europea frente a las resistencias antimicrobianas".

Su entrada en vigor estableció, entre otras medidas, la obligación del veterinario de comunicar todas las prescripciones de antibióticos veterinarios al sistema PRESVET. Este sistema de control ha evidenciado que la cesión de medicamentos, figura legal que permite entregar medicamentos para un uso muy limitado y sin ánimo de lucro, "no se estaba utilizando como herramienta excepcional, sino como práctica reiterada e incompatible con la ley".

En relación con la reforma del RD 666/2023 planteada por el Ministerio de Agricultura, el presidente del Consejo General ha manifestado que comparten las medidas orientadas a reforzar la seguridad jurídica de la prescripción, pero se oponen "frontalmente" a que se modifique un "principio básico" del marco jurídico que evita los conflictos de interés y que "iría en contra de lo que establece la Ley de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos".

Asimismo, ha señalado que se debe atacar el problema donde está, y es en la falta de adaptación de los medicamentos veterinarios a las pautas posológicas habituales. "Enfoquemos el problema donde está, y no rompamos un modelo garantista que funciona", ha dicho.

En este contexto, ha reclamado la urgencia de que la industria farmacéutica veterinaria ponga en el mercado envases de medicamentos veterinarios adecuados a las pautas posológicas habituales, muchos de ellos ya autorizados por la AEMPS, pero no comercializados por los laboratorios.

De acuerdo con lo anterior, ha señalado que en la actualidad el 70 por ciento de las prescripciones de antibióticos veterinarios para animales de compañía se concentran en tres principios activos (amoxicilina, metronidazol y doxiciclina), comprometiendo así la salud pública y la generación de resistencias.

Del mismo modo, ha afirmado que "es imposible que una clínica veterinaria disponga de todo el arsenal terapéutico -que sin embargo sí puede tener una farmacia-, en todas sus formulaciones y vías de administración, para poder responder adecuadamente a las necesidades de cada animal en cada caso".

Asimismo, ha subrayado que las clínicas concentran el 77 por ciento del mercado de medicamentos veterinarios, más de 392 millones de euros, según datos de AMVAC (Asociación Madrileña de Veterinarios de Animales de Compañía) pese a que la ley establece que estos medicamentos solo pueden entregarse sin ánimo de lucro y de forma excepcional.

En relación con la normativa europea, Aguilar ha aclarado que "España aplica la normativa comunitaria exactamente igual que el resto de los Estados miembros, tanto en prescripción como en la trazabilidad de antimicrobianos. Hay países donde el suministro directo existe, sí, pero ninguno de ellos tiene un sistema de trazabilidad, farmacovigilancia y control comparable al español".

NO EXISTE UN PROBLEMA DE ACCESO

Además, el presidente del Consejo General ha asegurado que no existe un problema de acceso ya que "la distribución farmacéutica cuenta con el 97 por ciento de los antibióticos veterinarios que pueden ser dispensados en una farmacia, es decir, prácticamente la totalidad.

"Sin embargo, la mitad de las presentaciones comercializadas de antibióticos veterinarios no están adaptadas para poder ser dispensadas por las farmacias. El problema está aquí, con formatos de centenares de cápsulas o comprimidos, completamente alejados de las pautas posológicas. Casi el 20 por ciento de las presentaciones comercializadas de antibióticos no cuenta con ningún envase pequeño ajustado, a pesar de existir formatos autorizados por la AEMPS, pero que no se comercializan por los laboratorios responsables".

Además, ha instado a "erradicar las prácticas irregulares con medidas de inspección y control que eviten el uso fraudulento de la figura de la cesión y la venta encubierta de medicamentos" en clínicas veterinarias, que, además, introducen falta de transparencia y sobrecostes para los ciudadanos.

Finalmente, ha explicado ante la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados que "defender que los medicamentos veterinarios se dispensen exclusivamente por un farmacéutico no es defender un colectivo: es defender la salud pública, la seguridad del medicamento, la transparencia para el ciudadano y la prevención de resistencias antimicrobianas".