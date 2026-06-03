El Consejo General de Farmacéuticos critica la aprobación de un Estatuto Marco sin el acuerdo de todas las profesiones

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MADRID, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consejo General de Colegios Farmacéuticos ha criticado este miércoles la aprobación del Anteproyecto de Ley de Estatuto Marco en Consejo de Ministros sin contar con el acuerdo de todas las profesiones sanitarias, sumándose así a la postura trasladada por la Organización Médica Colegial (OMC).

A juicio de los farmacéuticos, una norma de "semejante envergadura e impacto" sobre el Sistema Nacional de Salud (SNS) debería haber sido impulsada con el "consenso necesario" tras meses de negociación y propuestas constructivas remitidas desde todas las profesiones.

El Consejo ha defendido que estas propuestas contribuirían, "sin duda", a mejorar la sostenibilidad y la calidad asistencial del sistema sanitario, al facilitar unas condiciones más adecuadas para el ejercicio de cientos de miles de profesionales sanitarios, entre los que se encuentran los farmacéuticos de hospital y analistas clínicos, entre otros.

Por todo ello, ha destacado la necesidad de "diálogo leal" y "participación efectiva de todos" como condiciones para desarrollar cualquier reforma "que aspire a ser estable y duradera".

En esta línea, ha instado a los grupos parlamentarios a que, durante el proceso de tramitación en las Cortes, incorporen las propuestas que han hecho las distintas profesiones sanitarias, a fin de "construir entre todos el mejor Estatuto Marco posible".