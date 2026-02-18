El Consejo General de Farmacéuticos y Arkopharma renuevan su convenio para el buen uso de plantas medicinales

Firma del convenio entre el Consejo General de Colegios Farmacéuticos y Arkopharma. - CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS FARMACÉUTICOS

MADRID 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Consejo General de Colegios Farmacéuticos y el laboratorio farmacéutico especializado en fitoterapia Arkopharma han renovado su convenio marco de colaboración para seguir realizando actividades de formación dirigidas a farmacéuticos y población que garanticen un uso responsable de los medicamentos y complementos a base de plantas.

El presidente del Consejo General, Jesús Aguilar, y el director general de Arkopharma Laboratorios, Olivier Ricq, han firmado la continuación del convenio, que permitirá reforzar el papel educativo ofrecido por el farmacéutico y fomentar el uso racional de las plantas medicinales entre los ciudadanos, que recurren cada vez más a este tipo de soluciones para cuidar su salud.

Desde el Consejo General, han destacado que el farmacéutico es el único profesional sanitario que recibe formación específica sobre fitoterapia en su formación curricular básica y el único autorizado para indicar y dispensar medicamentos a base de plantas con fines terapéuticos.

"El farmacéutico es un agente sanitario imprescindible a la hora de recomendar y asesorar de forma rigurosa y con aval científico sobre tratamientos no sujetos a prescripción médica efectivos y seguros en base a las características del paciente y a la medicación que pueda estar utilizando", ha apuntado Jesús Aguilar.

INICIATIVAS PREVISTAS

A lo largo de 2026, el convenio entre el Consejo General y Arkopharma permitirá impulsar una campaña de concienciación, con materiales educativos y eventos, dirigida a actualizar los conocimientos de los farmacéuticos actualizar sobre el uso de medicamentos y complementos a base de plantas de calidad, seguros y efectivos que cuentan con respaldo y evidencia científica demostrada.

Además, se pondrán en marcha acciones para aumentar la confianza de la población en la farmacia como canal de dispensación de la fitoterapia. "Nuestro objetivo es que la farmacia se consolide como el punto de asesoramiento sobre plantas medicinales y dotar al farmacéutico de las herramientas formativas y educativas necesarias para potenciar su labor", ha explicado Olivier Ricq.

Esta colaboración también renovará el canal de YouTube sobre plantas medicinales de 'Tu Farmacéutico Informa' con un total de nueve videoconsejos nuevos que se publicarán cada mes y estarán centrados en las propiedades de las plantas medicinales y sus beneficios para la salud.