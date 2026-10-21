El Consejo General de Farmacéuticos apoya la petición para crear una especialidad en Salud Pública vía FIR

Archivo - Imagen de archivo del Ministerio de Sanidad. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo General de Colegios Farmacéuticos ha mostrado su apoyo a la petición que la Sociedad Científica de Farmacéuticos de Salud Pública ha presentado al Ministerio de Sanidad para crear una especialidad en Salud Pública para farmacéuticos, que se obtendría a través del sistema de residencia (FIR).

A su juicio, contar con esta especialidad reforzaría "plenamente" la Salud Pública, dado su carácter multidisciplinar, al incorporar a otros profesionales sanitarios. En esta línea, el Consejo General ha respaldado los argumentos esgrimidos por la Sociedad Científica de Farmacéuticos de Salud Pública en su solicitud.

La iniciativa, que cuenta con el respaldo formal del número de Consejerías de Salud que exige la norma, responde al mandato de la Ley 33/2011, General de Salud Pública, que recogió hace 15 años la necesidad de ampliar la especialización en Salud Pública al resto de profesiones sanitarias, además de la médica.

Tanto el consejo como la sociedad científica han defendido que la especialidad ofrecería una formación homogénea a los farmacéuticos que decidan orientar su salida profesional hacia el campo de la Salud Pública, y serviría para reconocer a los más de 1.500 farmacéuticos que ocupan plazas técnicas en los servicios de salud, así como a los farmacéuticos que ejercen en los laboratorios oficiales y en agencias estatales como la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) y la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN).

La petición también cumple las exigencias del Real Decreto 589/2022, que establece, para la creación de una nueva especialidad, que al menos el 50 por ciento de las competencias de la misma sean exclusivas.

Respecto al programa formativo, la sociedad científica lo ha planteado en cuatro años dentro de unidades docentes multiprofesionales de Salud Pública.

Una vez presentada la documentación para solicitar la creación del nuevo título de especialista en Salud Pública, la Dirección General de Ordenación Profesional del Ministerio de Sanidad deberá, antes de resolver, recabar informes de los colegios profesionales correspondientes, del Consejo Nacional de Especialidades en Ciencias de la Salud, de la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud y del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Universidades, este último con carácter vinculante.