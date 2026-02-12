El Consejo General de Farmacéuticos aplaude el RD de financiación de productos sanitarios al ser una demanda histórica

Archivo - Farmacia. - GORODENKOFF/ ISTOCK - Archivo

MADRID 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Consejo General de Colegios Farmacéuticos ha aplaudido este jueves que el Gobierno haya aprobado el Real Decreto por el que se regula el procedimiento de financiación selectiva de los productos sanitarios en la prestación farmacéutica para pacientes no hospitalizados, pues incorpora aspectos demandados desde hace años por los profesionales.

El Real Decreto, publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), entrará en vigor el 1 de julio y establece un calendario escalonado entre 2026 y 2028 para la inclusión de nuevos productos en la prestación pública del Sistema Nacional de Salud (SNS), lo que los farmacéuticos han celebrado al contribuir a incorporar innovaciones terapéuticas y hacer los productos accesibles para los pacientes.

Desde el Consejo General de Colegios Farmacéuticos, han puesto en valor que la norma contemple el papel que tiene la farmacia comunitaria en la dispensación de los productos sanitarios, fomentando el uso racional y seguro de los mismos, así como a alcanzar los resultados de salud esperados en el paciente.

Como ha señalado el Consejo, los productos sanitarios tienen unas características diferenciales en cada caso que precisan de un servicio profesional y personalizado, un marco en que la atención farmacéutica ayuda a facilitar el proceso y evitar complicaciones que podrían causar costes para el SNS.

El nuevo RD también reconoce el papel del farmacéutico para reducir las consecuencias de los problemas de suministro de productos, reconociendo la competencia de este profesional para sustituir excepcionalmente, por causas de desabastecimiento, productos sanitarios por otros de características similares, con lo que se garantiza la continuidad de los tratamientos.

Asimismo, establece los márgenes profesionales de las actividades de distribución y dispensación de forma similar a como sucede en el caso de los medicamentos. La fijación de un margen profesional que reconozca el valor de la actuación del farmacéutico, con la misma filosofía que sucede con el medicamento, ha sido una de las principales peticiones trasladadas por el Consejo General de Colegios Farmacéuticos a las autoridades sanitarias.

A este respecto, el Consejo ha destacado que los farmacéuticos han demostrado que las farmacias realizan una dispensación de productos sanitarios ágil, eficaz y segura para los pacientes, garantizando una prestación farmacéutica única y uniforme en todo el país.