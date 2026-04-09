El Consejo General de Farmacéuticos y AEDESEO impulsan la adherencia al tratamiento en pacientes con esofagitis

Imagen de la firma del acuerdo de colaboración. - CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS FARMACÉUTICOS

MADRID 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Consejo General de Colegios Farmacéuticos y la Asociación Española de Esofagitis Eosinofílica (AEDESEO) han firmado un convenio de colaboración para llevar a cabo actuaciones que contribuyan a mejorar el conocimiento de la sociedad en aspectos relacionados con la esofagitis eosinofílica y, particularmente, del uso adecuado y racional de los medicamentos.

La esofagitis eosinofílica es una enfermedad crónica de origen inmunomediado, en la que los alimentos actúan como desencadenantes en la mayoría de los casos. Se caracteriza por la inflamación del esófago y su principal síntoma es la dificultad para tragar. Afecta principalmente a niños y a adultos jóvenes.

Según datos de la Asociación Española de Gastroenterología, esta enfermedad tiene una prevalencia en España de 46 casos por 100 000 habitantes y provoca un gran impacto no solo en la calidad de vida de quienes la sufren sino también en el sistema sanitario derivado, principalmente, de la necesidad de realizar múltiples endoscopias.

Por todo ello, el convenio firmado por el Consejo General y AEDESEO busca sensibilizar sobre la patología a la población general y a los farmacéuticos comunitarios, fomentando la prevención y el buen uso de los medicamentos.

En concreto, se ofrecerá a los farmacéuticos comunitarios la formación necesaria para que puedan realizar el seguimiento farmacoterapéutico de estos pacientes con el fin de aumentar la adherencia a los tratamientos y el control de los efectos secundarios relacionados con la medicación.

Esa formación se centrará también en aquellas actuaciones asistenciales y sociales que contribuyan a mejorar la calidad de vida de las personas con esofagitis eosinofílica.

Gracias a este convenio -suscrito por Jesús Aguilar, presidente del Consejo General, y Zoraida Gómez, presidenta de AEDESEO- se potenciará el papel de la red de farmacias comunitarias en las políticas de prevención, favorecimiento de la detección y manejo de la esofagitis eosinofílica.

También se diseñarán iniciativas dirigidas a la población general y a los farmacéuticos centradas en la prevención primaria y secundaria de la enfermedad.

"Las personas con esofagitis eosinofílica tienen en el farmacéutico comunitario no solo a un experto en el medicamento, que le puede explicar cómo tomar la medicación y recordarle la importancia de que cumplan el tratamiento, sino también a un profesional sanitario que, siempre en colaboración con los médicos, le puede ayudar a resolver dudas y a llevar unos hábitos de vida saludables que redunden en un mejor control de la enfermedad", ha señalado Aguilar.

Por su parte, Gómez ha resaltado que el convenio genera una "ilusión profunda", porque nace del compromiso real con quienes conviven cada día con la esofagitis eosinofílica. "Este paso conjunto supone un impulso decisivo para dar visibilidad a una patología silenciosa que afecta a tantas personas", ha finalizado.