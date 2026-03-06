El Consejo General anima a los Colegios de Enfermería a unirse a la red 'Punto Violeta' contra la violencia machista - CONSEJO GENERAL DE ENFERMERÍA

MADRID, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consejo General de Enfermería ha anunciado que los Colegios de Enfermería provinciales podrán convertirse en 'Punto Violeta' para luchar contra la violencia machista, motivo por el que ha animado a todos a unirse a esta iniciativa.

"La violencia machista es una lacra en nuestra sociedad, una situación injusta, inconcebible e insostenible", ha subrayado la vicepresidenta de esta corporación, Raquel Rodríguez, quien ha añadido que las enfermeras siempre han sido "un profesional cercano a las víctimas". "Somos una pieza clave en la detección precoz de los casos de cualquier tipo de violencia contra la mujer y contamos con unos protocolos que nos ayudan a protegerlas", ha explicado.

Por ello, y con motivo de la celebración, este sábado, 8 de marzo, del Día Internacional de la Mujer, se ha destacado la importancia de participar en esta acción, con el objetivo de ser el lugar físico de información, apoyo y referencia para las víctimas. 'Punto Violeta' es impulsada por el Ministerio de Igualdad para promover y ampliar la información y el apoyo ante situaciones de violencia contra las mujeres, especialmente aquellas que se producen en espacios públicos.

Además, es una herramienta que tiene como meta sensibilizar, prevenir y facilitar la actuación ante casos de violencia machista, y forma parte de un amplio plan de actuación frente a este tipo de casos en los que la integridad de las mujeres se ve afectada. La misma "implica poner al servicio de la ciudadanía nuestros conocimientos, recursos y medidas para ayudar a las víctimas", ha ahondado Rodríguez.

En este contexto, desde el Consejo General de Enfermería han informado de que este tipo de violencia ha provocado, en lo que va de año, el asesinato de al menos 10 mujeres. Junto a ello, se han contabilizado dos menores fallecidos en contextos de violencia vicaria en España, ha indicado, al tiempo que ha expuesto que informes recientes a nivel europeo aseguran que una de cada tres mujeres ha sufrido violencia física o sexual en algún momento de su vida y solo un número muy bajo de las víctimas llega a denunciar.

Ante ello, formar parte de esta red implica poner al servicio de la ciudadanía un punto de referencia físico para actuar frente a la violencia machista en sus múltiples formas, ofrecer materiales informativos para que las víctimas sepan reconocer la entidad como un destino de información y acompañamiento y acercar los servicios integrales a las víctimas.

EL DE CANTABRIA, EL PRIMERO EN ADHERIRSE

En este sentido, el primer Colegio de Enfermería en adherirse a esta red de apoyo y acompañamiento ha sido el de Cantabria, que ya recibió este distintivo el pasado mes de noviembre. "El colectivo enfermero, predominantemente femenino y grande en número, se posiciona como un referente de protección, prevención y cuidados", ha sostenido, al respecto, Rodríguez.

A su juicio, debido a que la enfermera es el primer contacto sanitario de las víctimas, esta es capaz "de detectar lesiones físicas, síntomas psicológicos e incluso señales indirectas". "Las enfermeras somos sus aliadas", ha insistido en relación con 'Punto Violeta', acción a la que es posible la adhesión suscribiendo el Protocolo General de Actuación con el mismo.

De esta manera, el punto quede identificado, registrado y pueda operar como una puerta de acceso para todas las víctimas. El espacio designado debe ser un lugar de referencia de información, asesoramiento y actuación contra las violencias machistas, ser localizable y estar compuesto por, al menos, dos mujeres con formación en materia de género, violencia machista y violencia sexual.

"La seguridad de las mujeres es un derecho fundamental, ya sea en entornos privados como públicos", ha asegurado Rodríguez, quien considera que no se puede "seguir admitiendo que existan mujeres que viven con miedo a salir a la calle y disfrutar de su vida con plenitud". "Todas merecemos contar con un espacio de confianza y, sin duda, los Colegios de Enfermería serán un lugar idóneo donde las mujeres podrán encontrar una mano amiga, información y cuidados profesionales de la mano de sus enfermeras de referencia", ha finalizado.