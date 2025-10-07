El Consejo de Farmacéuticos y el Foro de Pacientes mejorarán la atención sanitaria a través de la farmacia comunitaria

Archivo - El presidente del Consejo General de Colegios Farmacéuticos, Jesús Aguilar. - CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS FARMACÉUTICOS

MADRID 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo General de Colegios Farmacéuticos (CGCF) y el Foro Español de Pacientes han anunciado la firma de un acuerdo de colaboración para impulsar una mejor atención sanitaria a través de las farmacias comunitarias, al considerar que estos profesionales son los más cercanos a la población.

"La voluntad del Consejo General y de la profesión farmacéutica siempre ha sido trabajar por y para los pacientes, pero, sobre todo, con los pacientes, dándoles voz y escuchándolos, con el fin de conocer sus necesidades y darles respuesta", ha declarado el presidente del CGCF, Jesús Aguilar.

Tras ello, ha señalado que la "mejor forma" de desempeñar esta labor es acercándose a las asociaciones para tender "puentes de colaboración", que es precisamente lo que busca este convenio.

El presidente del Foro, Andoni Lorenzo Garmendia, ha subrayado que este acuerdo es "muy satisfactorio" para los pacientes, pues pretende "mejorar e incorporar" nuevas prestaciones, así como poner a la farmacia en el "centro" del sistema.

Esta alianza incluirá actividades tales como conferencias, reuniones científicas, sesiones de expertos, la publicación de documentos y estudios, o la promoción de la investigación científica y técnica.