La Comunidad de Madrid y Farmaindustria colaborarán para asegurar una promoción responsable de los medicamentos

MADRID 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid y Farmaindustria han firmado este martes un convenio de colaboración para asegurar una promoción responsable de los medicamentos, a través del seguimiento y control de la publicidad y el patrocinio de reuniones científicas y promocionales en este ámbito.

El acuerdo ha sido rubricado por la consejera de Sanidad de Madrid, Fátima Matute, y el director general de Farmaindustria, Juan Yermo, con el objetivo de garantizar que la promoción de medicamentos dirigida a profesionales sanitarios se realice bajo los "más altos estándares de veracidad, ética y transparencia", en línea con la normativa vigente y los principios de autorregulación del sector.

"Este convenio afianza la colaboración de la Administración pública con la industria farmacéutica, un agente primordial en el sistema de salud. Es un convenio positivo para los profesionales de la sanidad pública madrileña y para sus pacientes, con medidas como la autorregulación, un código de conducta, comisión de seguimiento, protección de los datos y confidencialidad", ha afirmado Matute.

Por su parte, Yermo ha resaltado que la colaboración entre profesionales sanitarios y las compañías farmacéuticas benefician a todo el mundo, especialmente a pacientes y al sistema sanitario, al "actualizar y mejorar" los conocimientos sobre fármacos, todo ello mientras permiten a la industria hacer uso de su experiencia clínica y científica.

Esta colaboración también supone un reconocimiento expreso al Sistema de Autorregulación de Farmaindustria por "su rigor e independencia", e incluye cláusulas específicas para garantizar la confidencialidad y el correcto tratamiento de la información, en cumplimiento de la normativa de protección de datos y transparencia, y una Comisión de Seguimiento paritaria encargada de velar por el cumplimiento del convenio, resolver dudas interpretativas y proponer mejoras en la colaboración.

Entre los objetivos de este convenio se encuentra garantizar que el patrocinio de los congresos científicos o reuniones organizadas por terceros, así como las reuniones promocionales a las que asistan personas facultadas para prescribir o dispensar medicamentos, cumplan la normativa vigente.

Dicha normativa no solo incluye el cumplimiento de la legislación, sino también el Sistema de Autorregulación de Farmaindustria, materializado en el Código de Buenas Prácticas de la Industria Farmacéutica, que se basa en los pilares de confianza, integridad, respeto, legalidad, transparencia y prevención.

"Estos seis principios constituyen las bases del marco deontológico de actuación de la industria farmacéutica en nuestro país y nos han convertido en una referencia en autorregulación, a pesar de ser un sector tan complejo y regulado", ha concluido Yermo.