La combinación de técnicas de imagen y protonterapia mejora el abordaje del cáncer de próstata

Imagen de los doctores Mauricio Cambeiro y Javier Aristu. - CCUN

MADRID 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un nuevo estudio de la Unidad de Protonterapia del Cancer Center Clínica Universidad de Navarra (CCUN) ha demostrado que la combinación de técnicas avanzadas de imagen y protonterapia permite diseñar de forma individualizada la radioterapia de rescate en pacientes con cáncer de próstata cuyo PSA vuelve a elevarse después de una prostatectomía radical.

Los primeros resultados del estudio muestran que, tras una mediana de seguimiento de 30 meses, 25 de los 31 pacientes tratados (80,6%) permanecían libres de una nueva recaída bioquímica y no se registró toxicidad genitourinaria o gastrointestinal grave.

El estudio utiliza conjuntamente PET-PSMA y resonancia magnética para localizar la enfermedad y determinar las zonas que deben recibir mayor dosis de radiación. Los pacientes son, además, clasificados según su riesgo de recurrencia para poder adaptar el tratamiento a cada situación.

"Después de una cirugía por un cáncer de próstata, cuando vuelve a elevarse el marcador PSA, uno de los grandes retos es saber dónde está la enfermedad y qué riesgo tiene cada paciente. La combinación del PET-PSMA y la resonancia magnética nos proporciona una información muy precisa para diseñar y realizar el tratamiento con protonterapia", ha explicado Mauricio Cambeiro, especialista en Oncología Radioterápica de la Unidad de Protonterapia del Cancer Center Clínica Universidad de Navarra.

Según los expertos, la recaída bioquímica se produce cuando el PSA vuelve a aumentar después de la extirpación de la próstata, antes de que aparezcan síntomas. La radioterapia de rescate es un tratamiento estándar en esta situación, especialmente cuando se administra con niveles bajos de PSA.

En los pacientes estudiados, la mediana de PSA al iniciar el tratamiento era de 0,31 ng/ml. El PET-PSMA -una técnica de imagen molecular que permite detectar y localizar focos de cáncer de próstata incluso con niveles bajos de PSA- identificó focos sospechosos en el 64 por ciento de los pacientes, mientras que la resonancia magnética mostró hallazgos patológicos en el 45 por ciento.

Esta información permitió diseñar la irradiación en función de la localización de la enfermedad y del riesgo de cada paciente. De los 31 participantes, 19 fueron clasificados como recaídas de alto riesgo y 12 como de bajo riesgo. Todos recibieron protonterapia de intensidad modulada en 20 sesiones, con diferentes dosis y volúmenes de tratamiento dependiendo de los hallazgos de imagen. Cuando estaba indicado, se añadió irradiación de los ganglios pélvicos y terapia de privación androgénica.

La protonterapia permite concentrar la radiación en el área que se quiere tratar y reducir la dosis que reciben los tejidos sanos próximos, una característica especialmente relevante en el cáncer de próstata por la cercanía de órganos como la vejiga, asas intestinales y el recto.

Tras una mediana de seguimiento de 30 meses, seis pacientes experimentaron una nueva elevación del PSA y cinco de ellos pertenecían al grupo catalogado de alto riesgo que admitían estrategias adicionales de intensificación terapéutica.

"El objetivo no es tratar más a todos los pacientes, sino adaptar mejor la intensificación que cada uno requiere en función de la biología y de la localización de la enfermedad. La individualización del riesgo, la integración de la imagen avanzada en la planificación y la precisión de la protonterapia nos permite avanzar en el tratamiento personalizado del cáncer de próstata recurrente", concluye Cambeiro.

Los investigadores subrayan que se trata de una serie inicial de 31 pacientes y que serán necesarios estudios prospectivos con un mayor número de participantes y un seguimiento más prolongado para confirmar los resultados.