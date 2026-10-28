Una combinación de dos fármacos reduce el riesgo de daño renal en pacientes operados por shock séptico

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MADRID, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Científicos de la Universidad de Southampton (Reino Unido), en colaboración con expertos de la Facultad de Medicina de la Universidad de Zhejiang en China. han realizado un ensayo clínico que concluye que un simple ajuste en los medicamentos administrados durante las operaciones para tratar el shock séptico podría evitar que miles de pacientes sufran daños renales.

En concreto, el estudio, publicado en 'JAMA', señala que combinar los medicamentos dobutamina y norepinefrina durante la cirugía puede reducir significativamente el riesgo de lesión renal aguda.

El choque séptico tiene una tasa de mortalidad global de hasta el 50% y a menudo se desencadena por una respuesta inmunitaria extrema a una infección. Si bien la cirugía de urgencia suele eliminar la infección subyacente, la inflamación y el trauma quirúrgico pueden causar daño renal en los pacientes.

El doctor Nazrul Islam, de Southampton, coautor principal del estudio, subraya que la atención médica estándar durante la cirugía de shock séptico consiste en el uso de medicamentos para la presión arterial que pueden privar accidentalmente a los riñones de sangre vital. A esto añade: "Nuestro ensayo clínico descubrió que añadir estos dos medicamentos para el corazón durante la operación aumenta el flujo sanguíneo de forma segura. Además, reduce significativamente el riesgo de daño renal grave, ofreciendo una forma más segura de proteger a los pacientes vulnerables durante cirugías de alto riesgo".

Como parte del ensayo, los expertos hicieron un seguimiento de 584 pacientes adultos sometidos a cirugía en 39 hospitales de China. La mitad recibió una infusión de dobutamina, un medicamento para el corazón que mejora el flujo sanguíneo, junto con norepinefrina, mientras que el otro grupo recibió solo norepinefrina.

El doctor Xiangming Fang, autor principal del estudio y perteneciente a la Facultad de Medicina de la Universidad de Zhejiang, declara: "Nuestra investigación llega en un momento oportuno, ya que las Directrices Internacionales para el Manejo de la Sepsis y el Shock Séptico indicaron recientemente que no existían datos suficientes para recomendar el uso de dobutamina. Está claro que esto puede cambiar ahora, y esperamos que nuestros hallazgos ayuden a los médicos a replantearse cómo atienden a los pacientes durante las cirugías de emergencia de alto riesgo."

Los resultados del estudio mostraron que menos de una cuarta parte de los pacientes que recibieron la combinación de fármacos desarrollaron lesiones renales nuevas o un empeoramiento de las existentes en la semana posterior a la cirugía. Esto contrasta con el 35% que se registró en el grupo de atención estándar.

Otros resultados revelaron que la combinación de dobutamina y norepinefrina provocaba episodios más frecuentes de aumento transitorio de la frecuencia cardíaca, o taquicardia, que afectaban al 41% de los pacientes, en comparación con aproximadamente el 30% en el otro grupo. Sin embargo, los investigadores no encontraron un aumento en las complicaciones graves, como paros cardíacos o arritmias.

La doctora Lihua Chu, de la Facultad de Medicina de la Universidad de Zhejiang, indica: "Fundamentalmente, descubrimos que la terapia era muy eficaz para prevenir las formas graves de lesiones renales. Las lesiones renales de moderadas a graves se redujeron aproximadamente a la mitad entre los pacientes que recibieron la combinación de fármacos. Los pacientes que tomaron la combinación de fármacos produjeron más orina de inmediato y mostraron signos generales más leves de sobrecarga orgánica durante su primer día en cuidados intensivos."