Un colirio nocturno de atropina ralentizar la miopía en la infancia

Archivo - Estudiar volúmenes de líquidos a escala micro, como lágrimas y gotas oculares, requiere de nuevos métodos. - ISTOCK - Archivo

MADRID, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las gotas oftálmicas de atropina de baja concentración son un tratamiento seguro y eficaz para la miopía en niños, aunque sus efectos son pequeños, según un ensayo clínico de la Universidad Queen's de Belfast (Reino Unido) publicado en 'The BMJ'.

Los investigadores observaron que las gotas produjeron reducciones pequeñas pero significativas en la progresión de la miopía en comparación con el placebo, y son "un complemento valioso a las intervenciones ópticas actualmente disponibles para el tratamiento de la miopía en niños en el Reino Unido".

Las tasas de miopía en niños están aumentando en todo el mundo y están relacionadas con mayores costos de atención médica y complicaciones oculares a largo plazo.

Las gotas oftálmicas de atropina se utilizan en todo el mundo para tratar la miopía en niños, pero actualmente no están disponibles en el NHS (Servicio Nacional de Salud del Reino Unido), por lo que su eficacia y seguridad en niños en el Reino Unido son inciertas.

Para abordar esta falta de conocimiento, los investigadores reclutaron a 289 niños con miopía de entre 6 y 12 años (edad promedio: 9,3 años; el 72% declaró ser de etnia blanca; el 56% eran niñas) de cinco servicios oftalmológicos hospitalarios del NHS e instituciones académicas entre junio de 2019 y febrero de 2022. Todos los niños usaban gafas estándar para corregir la miopía.

Un total de 192 niños recibieron diariamente gotas oftálmicas de atropina al 0,01% y 97 recibieron placebo durante dos años, además de usar gafas estándar. La progresión de la miopía, el crecimiento ocular, la seguridad y la tolerabilidad se monitorizaron cada seis meses. Se dispuso de los resultados finales para 230 niños (151 en el grupo de atropina y 79 en el grupo de placebo).

Tras tener en cuenta factores como la edad, la etnia y los antecedentes de miopía en al menos uno de los padres, los niños que utilizaron gotas oftálmicas de atropina experimentaron una pequeña disminución en la progresión de la miopía y el crecimiento ocular en comparación con aquellos que utilizaron gotas de placebo.

En concreto, el tratamiento con atropina produjo una reducción media de 0,38 D (dioptrías) en el error refractivo y de 0,14 mm en la longitud axial central, dos medidas clave de la miopía, en comparación con el placebo.

El diámetro pupilar fue el único otro resultado con una diferencia notable (0,36 mm mayor en el grupo de atropina). No se observaron diferencias en la frecuencia de eventos adversos ni en las medidas de tolerabilidad, como dolor ocular, visión borrosa, picazón o dificultad para leer y escribir.

Los investigadores reconocen varias limitaciones del ensayo, como la generalización de los resultados fuera de un entorno de ensayo clínico y la posible influencia de la pandemia de COVID-19, que se produjo durante el período del ensayo.

No obstante, "los resultados sugieren que un producto oftálmico de atropina de baja concentración sería una valiosa adición a las intervenciones ópticas actualmente disponibles para el tratamiento de la miopía en niños en el Reino Unido".