Los Colegios Oficiales de Farmacéuticos han realizado 463 proyectos alineados con los ODS en 2025

Archivo - El presidente del Consejo General de Colegios Farmacéuticos, Jesús Aguilar. - CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS FARMACÉUTICOS

MADRID 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los Colegios Oficiales de Farmacéuticos han reportado 463 proyectos alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), un 6,4 por ciento más que en 2024; además, el 69 por ciento son iniciativas nuevas, lo que refleja tanto la consolidación de líneas de trabajo ya existentes como la capacidad de la profesión para dar respuesta a nuevas necesidades.

Estos datos se desprenden del IV Barómetro Social de la Profesión Farmacéutica. Para Jesús Aguilar, presidente del Consejo General, "los proyectos recogidos en el Barómetro son un reflejo de que la profesión farmacéutica continúa avanzando en su compromiso con la salud y el bienestar de las personas y con la construcción de una sociedad más justa, sostenible e inclusiva".

De los 463 proyectos llevados a cabo, el 98 por ciento ha contribuido a la consecución del ODS 3: Salud y bienestar; el 97 por ciento, al ODS: 17 Alianza para lograr los objetivos; el 70 por ciento, al ODS 10: Reducción de las desigualdades; el 61 por ciento, al ODS 4: Educación de calidad, y el 41 por ciento, al ODS 11: Ciudades y comunidades Sostenibles.

Además, han beneficiado multitud de grupos de población, principalmente, los pacientes (20 %) y población general (18%) y, en menor medida, personas en situación de vulnerabilidad (14%), mayores (13%), mujeres y personas con discapacidad (7%) y niños/jóvenes (4%).

Por su parte, Rita de la Plaza, tesorera del Consejo General y responsable de la Estrategia Social de la Profesión Farmacéutica, ha puesto en valor que el 97 por ciento de las acciones recogidas en el presente informe hayan sido desarrolladas en colaboración con otros actores, entre ellos, instituciones públicas, en un 46 por ciento; entidades de la sociedad civil y del Tercer Sector, en un 40 por ciento, y otras profesiones sanitarias, en un 11 por ciento.

"La profesión farmacéutica siempre ha tenido un espíritu colaborativo no solo con las autoridades sino también con otros profesionales sanitarios siempre con la idea de buscar, entre todos, soluciones a posibles problemas que afecten a la salud de la población o a la atención sanitaria", ha añadido.

Las iniciativas llevadas a cabo en 2025 se han agrupado en cuatro grandes bloques: Atención Farmacéutica, Salud Comunitaria, Acción Social y Medioambiental. Así, de los 463 proyectos reportados, el 57 por ciento se incluyen en el de Salud Comunitaria; el 21 por ciento, en el de Atención Farmacéutica; el 12 por ciento, en el de Acción Social, y el 10 por ciento, en el bloque de Medioambiente. Si se compara con 2024, se observa un claro crecimiento en las actividades relacionadas con la Salud Comunitaria (que pasa del 46 por ciento al 57 por ciento).

Los proyectos en el ámbito de la Salud Comunitaria son, principalmente, campañas de educación sanitaria y promoción de hábitos saludables; prevención, cribado y detección precoz de enfermedades; vigilancia y prevención en salud pública; accesibilidad; salud mental y prevención de conductas de riesgo; soledad y envejecimiento activo; detección de casos de violencia de género, y formación y colaboración interdisciplinar.

En el capítulo de la Atención Farmacéutica, hay que mencionar los proyectos centrados en el seguimiento y el buen uso de la medicación; la mejora de la continuidad asistencial, la seguridad del paciente y la farmacovigilancia, y la formación, actualización y desarrollo profesional.

Respecto al bloque de Acción Social, las actividades impulsadas están relacionadas con la campañas solidarias y captación de fondos; el acceso y la equidad en los tratamientos; alianzas con el tercer sector y asociaciones de pacientes; cooperación internacional y promoción de la farmacia social entre los farmacéuticos.

Si hablamos de Acción Medioambiental, el Barómetro recopila iniciativas diversas como la prestación de servicios farmacéuticos específicos con impacto ambiental, como lo Sistemas Personalizados de Dosificación (SPD), la revisión de botiquines, la dispensación colaborativa y el uso responsable de antibióticos; la vigilancia y gestión de riesgos ambientales, como el control de la calidad del agua y polen y prevención de olas de calor y frío, entre otras, así como la gestión integral de residuos y circularidad, que engloba programas como la alianza con SIGRE para el reciclaje de envases y medicamentos, y gestión de residuos de formulación magistral, productos ortoprotésicos, jeringuillas y fomento de artículos reutilizables.