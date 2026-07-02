Cofares muestra al cónsul de Marruecos en Madrid su modelo de distribución comprometido con la internacionalización

Cofares muestra al cónsul marroquí en Madrid su modelo de distribución comprometido con internacionalización - COFARES

MADRID, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la compañía de distribución farmacéutica Cofares, Eduardo Pastor, se ha reunido este jueves con el cónsul general del Reino de Marruecos en Madrid, Kamal Arifi, al que ha mostrado el modelo de la cooperativa en este sector, que está comprometido con la internacionalización.

"Nuestro liderazgo se basa en un modelo de distribución de medicamentos y productos de salud sólido, eficiente, seguro y ampliamente reconocido tanto dentro como fuera de España", ha indicado el primero en presencia de la delegación de este país africano. "Estamos muy satisfechos de poder compartir nuestro 'expertise' con representantes de otros países", ha destacado.

En este acto celebrado en la capital, en la sede central de la plataforma 'Welnia', Pastor ha departido, entre otros, con Arifi y la vicecónsul del Reino de Marruecos en Madrid, Asmae Derkaoui. Esta es ya la segunda visita en pocos meses de mandatarios internacionales a este centro ya que, previamente, representantes del Gobierno de Ecuador mantuvieron un encuentro para conocer de primera mano el modelo de distribución farmacéutica de Cofares.

En esta cita con los representantes marroquíes han estado presentes también el director general de la cooperativa, Rubén Orquín; su director de Marcas Propias, Miguel Poblet; y su director Internacional, Marouane Boutami Messari. Además, han intervenido el presidente de Dawa Maghreb, el doctor Mohamed Laghdaf Rhaouti, y la miembro del Hospital Universitario Internacional Cheikh Zaid de Rabat, la doctora Mouna Kharmach.

Todos ellos han intercambiado experiencias entre ambos países, abordado asuntos de interés común y explorado futuras oportunidades de colaboración, con lo que se refuerza el compromiso de Cofares con la internacionalización de su 'expertise' y conocimiento del sector, así como la promoción de un acceso equitativo y seguro a los medicamentos.