Cofares insta a "fortalecer y evolucionar" la alianza entre farmacia, distribución e industria

El presidente de Cofares, Eduardo Pastor. - COFARES

MADRID 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Cofares, Eduardo Pastor, ha instado a "fortalecer y evolucionar" la alianza entre farmacia, distribución e industria, "agentes esenciales" en la cadena de valor del medicamento, ante el actual contexto geopolítico y económico.

Así lo ha señalado durante un encuentro en el auditorio de la sede central de Cofares, en Madrid, que ha reunido a cerca de 300 directivos de la industria farmacéutica española. En este foro, Pastor ha puesto en valor el trabajo colaborativo de Cofares y sus socios. "De hecho, en 2025 colaboramos con más de 800 laboratorios, lo que supone la gestión de 68.600 referencias", ha destacado.

Durante el acto, se ha expuesto a la industria las principales claves del modelo de negocio de Cofares. "Somos la distribuidora farmacéutica líder y la única implantada en todo el territorio nacional. Esto nos proporciona una extraordinaria fortaleza estructural y un gran valor diferencial dentro del sector", ha resaltado Pastor.

Según ha detallado, este liderazgo se asienta sobre tres pilares diferenciales, como son la solidez del modelo de negocio; el firme compromiso con las prácticas empresariales responsables, de acuerdo con la Política de Compliance de la Cooperativa; y el 'expertise' y la excelencia operativa del líder del sector.

"Disponemos del conocimiento, la experiencia y la infraestructura para ser el nexo entre la industria y las farmacias de toda España. No en vano, representamos a cerca de 12.000 farmacéuticos comunitarios y contamos con 48 almacenes y plataformas, la mayor red del país", ha señalado Eduardo Pastor.

Por su parte, el director general de Cofares, Rubén Orquín, ha puesto el foco en los resultados financieros alcanzados por la cooperativa a cierre de 2025, que suponen el mejor ejercicio y rentabilidad de su historia.