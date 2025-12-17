Cofares destaca su cercanía con los farmacéuticos para que puedan seguir atendiendo a sus pacientes - COFARES

MADRID, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Cooperativa Cofares ha lanzado este miércoles una campaña para poner en valor su cercanía con los socios y los farmacéuticos, y a su vez la de estos últimos con los pacientes, todo ello bajo el lema de 'La tradición de estar cerca', que refleja cómo los profesionales de la farmacia comunitaria "escuchan, asesoran y cuidan" de la población incluso en Navidad.

Para ello, se ha elaborado un vídeo que muestra dos narrativas paralelas que se entrelazan a lo largo de la Nochebuena, en la que, mientras los hogares se preparan para disfrutar de las fiestas en familia, los farmacéuticos comunitarios continúan velando por la salud de sus pacientes.

Para que esto ocurra, Cofares muestra que no detiene su actividad, lo que garantiza el acceso a los medicamentos y productos de salud en las farmacias de toda España.

"Esta campaña resume nuestra esencia. Hablamos de una cercanía real con nuestras socias y socios, que ellos trasladan cada día a sus pacientes, y que se convierte en un vínculo esencial construido en torno a la salud. Porque si algo define a nuestro modelo cooperativo es precisamente la proximidad, la colaboración y la ayuda mutua", ha señalado el presidente de Cofares, Eduardo Pastor.