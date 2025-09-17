Cofares congrega a las Facultades de Farmacia de Madrid en los Premios 'Tutor Destacado' y 'Erasmus Excelente'

MADRID 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

Cofares ha reunido a las Facultades de Farmacia de la Comunidad de Madrid con motivo de la VI edición de los 'Premios Tutor Destacado' y 'Erasmus Excelente', unos galardones que reconocen públicamente la labor que ejercen los tutores académicos en la formación de las nuevas generaciones de la Farmacia.

El acto ha contado con la presencia de representantes de las Facultades de Farmacia de la Universidad Complutense, Alcalá, San Pablo CEU, Alfonso X El Sabio, Universidad Europea, Francisco de Vitoria y Rey Juan Carlos. La ceremonia de entrega de los galardones -cuya sede rota anualmente entre las distintas instituciones académicas participantes-, ha tenido lugar en la Universidad Francisco de Vitoria (UFV).

La edición de estos premios ha estado presidida por Eduardo Pastor, presidente de Cofares, junto a Maite Iglesias Badiola, decana de la Facultad de Ciencias Experimentales de la Universidad Francisco de Vitoria, y Julián Romero Paredes, director del Grado de Farmacia de la misma institución.

Durante la ceremonia se han entregado los galardones en las categorías de 'Tutor Destacado' y 'Erasmus Excelente' a los ganadores de las siete facultades de Farmacia de la Comunidad de Madrid. Los premios han sido otorgados por el presidente de Cofares y los decanos de cada centro.

"Este acto simboliza la unión de algunos de los elementos más importantes de nuestra profesión: el talento joven, la experiencia de los tutores y un compromiso compartido entre la universidad, la farmacia comunitaria y la distribución farmacéutica cooperativa", ha afirmado Eduardo Pastor.

"Estos premios son una manera de reconocer públicamente a quienes, desde la vocación y la experiencia, acompañan a nuestros estudiantes en su formación. La figura del tutor es esencial para transmitir no solo conocimientos, sino también valores y el sentido de una profesión con un fuerte compromiso social", ha apuntado la decana de la Facultad de Ciencias Experimentales de la Universidad Francisco de Vitoria, Maite Iglesias.

Por último, el director del Grado en Farmacia de la misma universidad, Julián Romero, ha declarado que "este encuentro refuerza la conexión entre la universidad y la práctica farmacéutica, impulsando a las nuevas generaciones a desarrollar una carrera comprometida con la innovación y el servicio a la sociedad".

CATEGORÍAS Y PREMIADOS

En la Universidad de Alcalá, el Premio Cofares al Farmacéutico Tutor Destacado de la asignatura de Prácticas Tuteladas del Grado en Farmacia ha sido para Eva Mariblanca Romero, mientras que el Premio Cofares al Alumno Erasmus Excelente ha sido para Irene Ramos Villajos, que cursó los estudios en la University of Ljubljana, Eslovenia.

En la Universidad San Pablo CEU, el Premio Cofares al Farmacéutico Tutor Destacado de la asignatura de Prácticas Tuteladas del Grado en Farmacia ha sido para Esther Corral Martínez, mientras que el Premio Cofares al Alumno Erasmus Excelente ha sido para Laura Cervera López, que cursó los estudios en King*s College London, de Londres, en Reino Unido.

En la Universidad Alfonso X el Sabio, el Premio Cofares al Farmacéutico Tutor Destacado de la asignatura de Prácticas Tuteladas del Grado en Farmacia ha sido para María José Chamorro García, mientras que el Premio Cofares al Alumno Erasmus Excelente ha sido para Lucía Ibáñez López, que cursó los estudios en la University of Debrecen, Hungría.

En la Universidad Europea, el Premio Cofares al Farmacéutico Tutor Destacado de la asignatura de Prácticas Tuteladas del Grado en Farmacia ha sido para Manuel Maroto Montalvo, mientras que el Premio Cofares al Alumno Erasmus Excelente ha sido para Ángela Rosa Robles, que cursó los estudios en la Università degli Studi di Firenze (UNIFI).

En la Universidad Rey Juan Calos, el Premio Cofares al Farmacéutico Tutor Destacado de la asignatura de Prácticas Tuteladas del Grado en Farmacia ha sido para Jaime Camacho Cherp, mientras que el Premio Alumno Erasmus Excelente ha sido para Alejandra Gutiérrez González, que cursó los estudios en la Aix-Marseille Université (AMU).

En la Universidad Francisco de Vitoria, el Premio Cofares al Farmacéutico Tutor Destacado de la asignatura de Prácticas Tuteladas del Grado en Farmacia ha sido para Marta Retamar Leboute, mientras que el Premio Alumno Erasmus Excelente ha sido para Sara Quejido Fernández, que cursó los estudios en The Scripps Research Institute, La Jolla, California, USA.