Cofares aumenta sus ventas un 6,5% hasta agosto y alcanza los 3.221 millones de euros - COFARES

MADRID 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La compañía de distribución farmacéutica Cofares ha informado de un crecimiento del 6,5 por ciento en sus ventas hasta agosto, dato que ha supuesto alcanzar los 3.221 millones de euros y mantener su "posición a la vanguardia del sector" en España.

Los datos en los primeros ocho meses del año suceden a los de 2025, en los que batió sus propios registros con un volumen de ventas de 4.580 millones de euros, marcando un crecimiento del 7,4 por ciento. Además, el beneficio antes de impuestos se situó en 18,1 millones de euros, registrando un repunte cercano al 19 por ciento interanual.

"La anticipación y la puesta en marcha de iniciativas pioneras en el sector han sido determinantes para el éxito de nuestro negocio", ha indicado el presidente de la cooperativa, Eduardo Pastor, quien ha destacado el modelo corporativo, "que se apoya en pilares estratégicos" como la "excelencia operativa".

Además, ha puesto de relieve una capilaridad territorial diferencial, la apuesta pionera por la inteligencia artificial (IA), los servicios de valor a la farmacia y Farmavenix. El último, que cerró 2025 con un crecimiento del 19 por ciento -sumando ocho millones de euros más a su facturación-, es "el único operador logístico especializado en el sector salud de nuestro país", ha puesto de manifiesto.

CUOTA DE MERCADO DE CASI EL 30%

Con todo ello, se ha obtenido un avance en la cuota de mercado, que se sitúa en el 29,59 por ciento en el acumulado hasta julio, con una ventaja de más de seis puntos porcentuales con respecto al segundo operador y de más de 17 en relación con el tercero. Por ello, desde Cofares han destacado "la solidez del modelo de negocio" y los resultados obtenidos "como compañía individual" frente a sus competidores, "que operan asociados como grupo sin integrar su cuenta de resultados, ni sus gastos estructurales".

La compañía, que ha puesto en valor "la transparencia en la rendición de cuentas" al ser "la única entidad del sector que publica indicadores clave de rentabilidad y solvencia", ha recordado que en 2025 alcanzó los 49,1 millones de euros -un 12 por ciento más- en el resultado bruto de explotación y que obtuvo una tasa de cobertura del 70,7 por ciento. Estos datos "garantizan la máxima estabilidad y seguridad financiera", ha asegurado.

Tras destacar que es la única distribuidora implantada en toda España, "con un esfuerzo inversor de 230 millones en los últimos cinco años", ha señalado también que tiene planificada la construcción de tres nuevos centros en Córdoba, Talavera (Toledo) y Santa Cruz de Tenerife, con lo que alcanzará los 51 almacenes.

Por último, ha indicado que sus marcas de Consumer Health exclusivas del canal farmacia -'Farline' y 'Aposán'- crecieron un 14,3 por ciento en 2025, alcanzando un récord absoluto de ventas de 70 millones de euros y situándose en el 'Top 14' de los sellos de parafarmacia en España.