COCEMFE propone un centenar de enmiendas a la Ley de Medicamentos para garantizar un acceso "equitativo"

MADRID 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE) ha propuesto un centenar de enmiendas al anteproyecto del Ley de Medicamentos y Productos Sanitarios con el objetivo de garantizar un acceso "equitativo" y "sin barreras" a los mismos.

Entre las propuestas, elaboradas junto con su movimiento asociativo, se encuentran la inclusión "explícita" en la ley de los principios de accesibilidad universal y no discriminación, así como la eliminación de las barreras físicas, económicas y administrativas para acceder a tratamientos, y garantizar la continuidad asistencial, especialmente en situaciones de dependencia o en zonas rurales.

"Una persona con discapacidad no puede ver limitado su tratamiento por vivir lejos de un hospital, porque su oficina de farmacia presenta barreras, por no poder pagar el copago o por no disponer de un prospecto accesible", ha subrayado el presidente de COCEMFE, Anxo Queiruga.

Del mismo modo, ha reclamado la incorporación formal del movimiento asociativo de la discapacidad en órganos "clave", tales como los comités de evaluación de medicamentos, las comisiones de precios y los procesos de revisión de la cartera farmacéutica.

"Exigimos una ley centrada en la persona, que garantice el acceso al medicamento como un derecho, sin excepciones", ha añadido Queiruga, quien cree que la participación de estas personas es "esencial" para garantizar que las decisiones en política farmacéutica respondan a sus necesidades.

Asimismo, ha reclamado garantizar la interoperabilidad total del sistema de receta electrónica y la dispensación domiciliaria, lo que busca reducir las desigualdades territoriales, asegurar el suministro continuo de medicamentos y evitar el uso inadecuado de productos con supuestas propiedades sanitarias.

Estas medidas también pretenden garantizar la accesibilidad en todas las oficinas de farmacia y en los servicios y plataformas digitales de salud, la elaboración de materiales informativos en formatos accesibles, así como la formación continua del personal sanitario en accesibilidad.