Clopidogrel se perfila como mejor opción que la aspirina tras un año de doble terapia en pacientes con stent

Archivo - Pastilla, fármaco, anciano, persona mayor. - MLADEN ZIVKOVIC/ ISTOK - Archivo

MADRID 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

Nuevos hallazgos del Hospital Fuwai de Pekín, China, demuestran que cambiar a clopidogrel, un anticoagulante, solo después de un año de terapia antiplaquetaria dual (DAPT) produce mejores resultados que la aspirina, incluso en pacientes con alto riesgo de hemorragia y en aquellos que se sometieron a una intervención coronaria percutánea (ICP) compleja.

Los investigadores presentan estos datos de última hora en las Sesiones Científicas 2026 de la Sociedad de Angiografía e Intervenciones Cardiovasculares (SCAI) y en la Cumbre de la Asociación Canadiense de Cardiología Intervencionista (CAIC-ACCI) en Montreal (Canadá).

A la mayoría de los pacientes sometidos a ICP se les prescribe DAPT para prevenir la formación de coágulos sanguíneos mientras cicatriza el tejido alrededor del stent. La duración de la DAPT puede variar según los factores de riesgo individuales del paciente, buscando un equilibrio entre el riesgo de coagulación y el de hemorragia. Una vez que el tejido ha cicatrizado y el riesgo de coagulación disminuye, los pacientes pueden pasar a un solo medicamento, o monoterapia, para reducir el riesgo de hemorragia grave. Durante muchos años, la aspirina ha sido el tratamiento antiplaquetario único estándar a largo plazo, de acuerdo con las guías actuales. Más recientemente, el clopidogrel ha surgido como una opción alternativa para pacientes seleccionados.

Se incluyeron 7.392 pacientes que recibieron una duración estándar de DAPT sin eventos clínicos adversos durante un año después de una ICP con un stent liberador de fármacos en el Hospital Fuwai de Pekín. Los pacientes que pasaron a monoterapia antiplaquetaria con aspirina o clopidogrel fueron incluidos en el análisis. El criterio de valoración principal fueron los eventos clínicos adversos netos (NACE), definidos como un compuesto de eventos cardiovasculares mayores, incluyendo muerte, infarto de miocardio o accidente cerebrovascular, así como hemorragias clínicamente relevantes (tipo BARC dos, tres o cinco) evaluadas entre uno y tres años después de la ICP.

De los 5.664 pacientes del estudio que recibieron monoterapia antiplaquetaria, el 75,8% eran hombres, el 19,7% tenía un alto riesgo de hemorragia y el 34,5% se había sometido a una ICP compleja. Un total de 3.690 pacientes fueron tratados con monoterapia de aspirina y 1.974 recibieron monoterapia de clopidogrel. La población total se clasificó en 4 grupos según la presencia de HBR y la complejidad de la ICP: 3.017 pacientes en el grupo sin HBR y sin ICP compleja (53,3%), 1.534 en el grupo sin HBR y con ICP compleja (27,1%), 693 en el grupo con HBR y sin ICP compleja (12,2%) y 420 en el grupo con HBR y con ICP compleja (7,4%). En los 4 grupos, la monoterapia con clopidogrel, en comparación con la monoterapia con aspirina, se asoció con un menor riesgo de NACE.

La aparición de NACE fue similar entre aquellos con alto riesgo de hemorragia y aquellos sin él. Además, las tasas de eventos adversos fueron similares entre los pacientes sometidos a ICP compleja y los que no. La magnitud absoluta del beneficio clínico neto ofrecido por la monoterapia con clopidogrel tendió a ser mayor en los pacientes con alto riesgo de hemorragia sometidos a ICP compleja, y la interacción no fue significativa. El impacto beneficioso de la monoterapia con clopidogrel fue más pronunciado en los pacientes de mayor riesgo y mayor en aquellos con el riesgo más alto; pacientes con alto riesgo de hemorragia sometidos a ICP compleja.

"En aquellos pacientes que no presentan eventos adversos tras completar la duración estándar de la terapia antiplaquetaria dual, la monoterapia con clopidogrel se asoció con menos eventos adversos en comparación con la aspirina", expone Hao-Yu Wang, del Hospital Fuwai, Centro Nacional de Enfermedades Cardiovasculares, Academia China de Ciencias Médicas y Colegio Médico Peking Union, en Pekín. "El beneficio es aún más pronunciado en pacientes con alto riesgo de hemorragia y que se someten a procedimientos complejos. Para brindar la mejor protección a largo plazo a los pacientes, el clopidogrel parece ser una mejor opción que la aspirina".

Enlace: https://www.scai.org/education-and-events/events-schedule/sc...