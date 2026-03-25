Baviera nombra consejero delegado a Luis Grávalos

MADRID 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejo de administración de Clínica Baviera ha nombrado a Luis Grávalos Soria como consejero delegado del grupo, con efecto desde este miércoles, y ha propuesto el reparto de un dividendo de 1,57 euros, según ha informado la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En concreto, la compañía ha explicado que este nombramiento responde a la voluntad de impulsar una nueva etapa de crecimiento, manteniendo la continuidad del modelo de éxito desarrollado en los últimos años y reforzando un modelo de gestión profesionalizado, internacional y orientado al crecimiento responsable.

Grávalos cuenta con una sólida trayectoria dentro de Clínica Baviera, donde ha desarrollado su carrera profesional durante más de 16 años, liderando el negocio en Alemania, uno de los mercados más relevantes del Grupo. Asimismo, desde la adquisición del negocio en Reino Unido hace dos años, ha asumido también la responsabilidad sobre este mercado, consolidando una amplia experiencia en la gestión internacional.

De esta forma, Eduardo Baviera Sabater continuará desempeñando sus funciones como vicepresidente del consejo de administración, manteniendo responsabilidades ejecutivas en materia de estrategia y dirección médica del grupo, ámbitos clave para el posicionamiento diferencial de la entidad.

Además, el consejo de administración ha acordado proponer en la próxima junta general ordinaria de accionistas el reparto de un dividendo con cargo al resultado del ejercicio 2025 por un importe fijo unitario de 1,57 euros brutos por cada acción con derecho a percibirlo en la fecha de pago.