La CIPM propone la financiación de 'Tepezza' para enfermedad ocular tiroidea de moderada a grave

Archivo - Imagen de recurso ojo. - KYOSHINO/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos (CIPM) ha propuesto en su reunión de septiembre la financiación de 'Tepezza' (teprotumumab) para el tratamiento de la enfermedad ocular tiroidea (EOT) de moderada a grave.

"Esta aprobación es una noticia extraordinaria para todas las personas que conviven con la EOT, muchas de las cuales llevaban años esperando un tratamiento específico para su enfermedad", ha celebrado la presidenta de la Asociación Española de Pacientes con Enfermedad Ocular Tiroidea (EOT España), Pilar Carnicero.

La asociación ha destacado que este acuerdo sobre el único tratamiento autorizado en Europa para esta enfermedad es resultado del trabajo conjunto de pacientes, profesionales sanitarios y representantes políticos de distintos partidos.

Según ha detallado, la aprobación llega tras meses de reuniones de la asociación con distintos grupos parlamentarios, en las que ha trasladado la realidad de los pacientes, la gravedad de una enfermedad poco frecuente y todavía muy desconocida, y la necesidad de que la clase política se implique en su solución.

Tras ello, ha agradecido al Ministerio de Sanidad y a las comunidades autónomas y ha reconocido al Partido Popular, PSOE, Sumar, Junts per Catalunya y Por Andalucía por su compromiso con la causa.