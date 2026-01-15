Cinfa nombra como director general de la compañía a Marcos Pozo Caballero

Director general de Cinfa, Marcos Pozo Caballero. - CINFA

MADRID 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

Cinfa ha anunciado este jueves el nombramiento de Marcos Pozo Caballero como nuevo director general del grupo, cargo que desempeña desde el pasado 1 de enero en sustitución de Juan Goñi Iturralde y un año después del inicio del proceso de relevo, en el que Pozo asumió el puesto de director general adjunto.

Según ha informado Cinfa en un comunicado, Pozo es licenciado en Económicas por la Universidad Complutense de Madrid y Executive MBA por el IE Business School. Tras su paso por Airbus y Grupo BCS-MOSA, en 2005 se incorporó a Cinfa en calidad de director de su filial en Portugal.

Posteriormente, ha ejercido como director de Desarrollo de Negocio, director corporativo de Consumer Healthcare Europa, director general de Operaciones y, durante el último año, director general adjunto.

En la actualidad, la empresa farmacéutica está inmersa en la ejecución de un plan estratégico, con el que prevé invertir 240 millones de euros a tres años para impulsar un crecimiento sólido y sostenible del grupo.